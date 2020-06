Hongkongs aktivister rädda för det värsta då nationella säkerhetslagen träder i kraft: "Men jag tänker stanna och kämpa tills de suddar ut mig"

Hongkongborna vet fortfarande inte vad den nationella säkerhetslagen innehåller i detalj. Klart är ändå att lagen ger Peking stora befogenheter att kontrollera åsiktsyttringar i regionen och aktivister och demokratiförespråkare förbereder sig på det värsta.

Kina antog natten till tisdagen den kontroversiella nationella säkerhetslagen för Hongkong.

Lagen befaras ge Peking och dess säkerhets- och underrättelseapparat svepande möjligheter att slå ner politiskt motstånd, åsiktsyttringar och aktivism i den autonoma regionen.

Hongkongbor befara att lagen i praktiken kommer att betyda ett slut på autonomin, och innebära en liknande kontroll över Hongkong som landet har fått över formellt autonoma Macao.

Ändå är detaljerna i lagen fortfarande okända trots att chefsminister

Carrie Lam bekräftade att den träder i kraft natten till den första juli, exakt 23 år efter att Storbritannien överlämnande Hongkong till Kina.

Trots det ville Lam inte avslöja något om lagens innehåll för Hongkongborna.

- Det skulle inte vara passande för mig att kommentera lagen innan den har trätt i kraft, sa Lam.

- Det här bara demonstrerar att "ett land, två system" inte längre gäller i Hongkong. Lagen har drivits igenom utan att vi vet vad den innehåller, vad som är straffbart och hur det straffas, sa en Hongkongbo som inte ville ge sitt namn till Reuters.

- Regeringen vill tysta ner oss och sparka ut oss. Vi måste stå upp och besegra alla som vill ta ifrån Hongkongs folk deras frihet, sa Roy Chan, som deltog i en tyst protest i måndags till Reuters.

Kina har beskrivit nationella säkerhetslagen för Hongkong som ett sätt att återinföra stabilitet och välfärd i området efter fjolårets massprotester.

Den förbjuder aktivitet under fyra punkter:

Många demokratiaktivister, studenter, demonstranter och religiösa organisationer befarar att lagen kommer att vara så vag att nästan vad som helst kan tolkas som ett brott mot nationell säkerhet.

Demonstrationerna mot lagen har varit stora, men inte av samma kaliber som fjolårets massprotester.

Det oroar speciellt då lagen samtidigt inför ett nationellt säkerhetskontor i Hongkong, där kinesiska myndigheter ska utreda och väcka åtal för brott under lagen.

Kinesiska myndigheter skulle också ges tolkningsföreträde över enskilda fall, ge dem rätten att skicka åtalade till Kina för rättegång och möjliggöra livstidsstraff för brott mot lagen.

Hongkongs chefsminister skulle få rätt att utnämna domare till en speciell domstol för fall under nationella säkerhetslagen.

Det gör aktivister rädda för att Hongkongs rättssystems

politiska oberoende urholkas, speciellt då den nuvarande chefsministern anses gå Pekings ärenden.

Det rapporteras också om en artikel som skulle ge möjligheten att åtala människor retroaktivt, alltså väcka åtal för aktivitet som har pågått innan lagen trädde i kraft.

Det är ändå oklart om det stämmer, eller bara är rykten som stämning av ovisshet och rädsla för den annalkande lagen har givit upphov till.

Lagen har redan haft en stor effekt bland Hongkongs oppositionella och demokratiaktivister.

Tre av partiet Demosistos grundare och ledare avgick i dag, i vad som verkar vara ett försök att skydda gruppens övriga medlemmar och gräsrötter.

- Jag avgår härmed som generalsekreterare för partiet och meddelar samtidigt att jag helt lämnar Demosistos, sa Joshua Wong

.



Joshua Wong tror att han är en av de första som blir föremål för åtal och straff under den nya lagen. Demokratiaktivisten Joshua Wong håller presskonferens. Bild: EPA-EFE/JEROME FAVRE

- Med den här lagen på kommande och då kinesiska armén lägger ut videoklipp på hur deras krypskyttar kan skjuta huvudet av folk, är det inte längre struntprat att oroa sig över människors liv och säkerhet.

- Jag personligen kommer att fortsätta kämpa, men som privatperson. Jag stannar i mitt hem, i Hongkong, tills de tystar och suddar ut mig, sa Wong.

Wong tros vara en av de första lagen kommer att användas mot, då han bland annat har lobbat för sanktioner mot Kina över inskränkningarna mot Hongkongs autonomi.

- Jag kommer säkert att vara en av de första målen för lagen. Men jag är mindre oroad för min egen skull än för alla andras säkerhet. Vem som helst, journalister, människorättsaktivister, NGO:s eller utlänningar kan anses skyldiga till omstörtande verksamhet, sa Wong.

Också en annan veteranmotståndare mot Pekings växande kontroll har meddelat att han lägger ner sin grupp, men bara i Hongkong.

Den tidigare parlamentsledamoten Sixtus "Baggio" Leung, som har lett

självständighetsgruppen Hongkongs nationella front sedan 2015, sa att verksamheten flyttas utomlands.

- Den här dagen innebär inte slutet, utan bara slutet på den första halvan av matchen. Motståndets centrum flyttas nu utomlands, skrev Leung på Facebook.

- Vi undrar hur mycket kraft Kina kommer att ha att föra kampen mot oss då den inte längre förs i deras territorier.

En del experter tror ändå att lagen kanske inte i första hand, eller åtminstone inte bara, används mot aktivister med hög profil och kontakter på hög ort utomlands.

Lagen befaras bli ett verktyg mot bland annat mindre aktivistgruppers ledare, studentaktivister och politiskt aktiva på lägre nivå, som saknar samma möjlighet att få uppmärksamhet för sina fall.

Ett sådant tillvägagångssätt skulle kunna ha en ännu större avskräckande effekt.

Det skulle sända signalen att nästan vem som helst som är kritisk mot det kinesiska styret kan råka illa ut.

Trots att Kina formellt har religionsfrihet oroar lagen också de religiösa samfund som är verksamma i Hongkong.

Kina har i praktiken bara tillåtit de samfund som följer regeringens strikta linjedragningar att fortsätta på det kinesiska fastlandet.

Präster, imamer och andra religiösa ledare som har försökt verka självständigt har ofta gått liknande öden till mötes som politiska dissidenter.