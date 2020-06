Komedilegenden Carl Reiner är död

Manusförfattaren, producenten, regissören och skådespelaren Carl Reiner har gått bort. Han blev 98 år gammal.

Reiner var pappa till filmmakaren Rob Reiner och har vunnit flera Emmystatyetter, bland annat för The Dick Van Dyke Show. Bland hans mest framgångsrika filmer finns komedierna The Jerk och All of Me med Steve Martin.

Reiner medverkade också som skådespelare i Oceans Eleven-filmtrilogin och gästade tv-serier som Frasier, Two And A Half Men, Family Guy, American Dad och Bob's Burgers. Han hade också en roll i den senaste Toy Story-filmen.

Sonen Rob Reiner tog till Twitter för att dela dödsbudet.

- I går på natten gick min pappa bort. Det skär i mitt hjärta när jag skriver det här. Han var min ledstjärna.

Reiner, son till judiska immigranter i USA, tjänstgjorde i det amerikanska luftvapnet under andra världskriget.

Efter att stridigheterna upphörde tog sig Reiner in i underhållningens värld genom att få en plats i Your Show of Shows år 1950. Där träffade han bland annat Mel Brooks och Neil Simon.

Källor: Variety, The Guardian