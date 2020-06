Måns Zelmerlöw på Allsång på Skansen: "Konstig sommar utan konserter"

Måns Zelmerlöw har varit både varit programledare för Allsång på Skansen och vinnare av Eurovision Song Contest. I år står han själv på allsångsscenen i egenskap av artist.

I år sänds Allsång på Skansen utan publik. Också i år leds programmet av Sanna Nielsen.

Måns Zelmerlöw som uppträder i kväll säger att det kommer bli skönt att få sjunga av sig.

– Det är en lite konstig sommar eftersom att vi inte kan ha några konserter. Jag har sett fram emot att få vara med i programmet och trots att där inte kommer finnas någon publik ska det bli skönt att få sjunga av sig.

Zelmerlöw stod själv värd för programmet 2011–2013. Han inledde karriären på Skansen som endast 24 år gammal.

– Det var tre fantastiska somrar. Jag fick jobbet mycket tidigare än jag trodde, det var en fantastisk känsla att få träffa alla dessa människor varje tisdag och jag njöt verkligen, ju mer jag kom in i rollen desto roligare blev det.

Vad är ditt bästa minne från din tid som programledare?

– Bästa minnet är nog när jag uppträdde tillsammans med Björn Skifs, Loa Falkman och Peter Jöback med en låt som heter Vad gör oss till män. Att få dela scenen med tre av mina idoler kändes fantastiskt.

Mobbad och utfryst som ung

Efter vinsten i Eurovision Song Contest i Wien år 2015 med låten Heroes gick allting väldigt fort för Zelmerlöw.

– Det var så många drömmar som gick i uppfyllelse. Jag fick turnera runt i både Europa och Sverige med stor publik. Jag hoppas kunna få i gång en turné nästa år igen.

Måns Zelmerlöw är aktuell med den nya singeln On my way som han beskriver som ett brev till en yngre Måns.

– När jag var ung blev jag utfryst och mobbad av mina vänner och hade plötsligt inga kompisar längre, sedan går låten vidare genom min identitetskris och kärleksproblem. Det är helt enkelt uppmuntrande ord till mig själv.

Förutom Zelmerlöw uppträder Miss Li, Anna Bergendahl och Erik Lundin i kvällens program.

Allsången sänds i Yle TV1 klockan 21 åtta tisdagar i rad från och med den 23 juni. Sändningarna refereras på finska av Christian Bertell.

Programmet kan också ses utan referat genom att välja svenska som sändningsspråk.