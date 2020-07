Att vara kvinna och jägare är att våga ta plats och bevisa sin duglighet

Stark gemenskap och bevis på duglighet

Både Lina och Marina intygar att det absolut inte är något problem att vara jägare och kvinna. De är fortfarande en klar minoritet, men det betyder inte att de inte skulle vara välkomna - tvärtom. De flesta jaktlag är bara glada om de lyckas locka nya jägare.

- När man kommer till nya jaktlag är det lite nervöst. Speciellt de lite äldre männen kan bli lite ställda. Men det är aldrig något negativt och oftast jätteroligt att prata med dem. Sen är de ofta väldigt måna om en. För mig är det väldigt viktigt att delta fullt ut. Skjuter jag något så vill jag också slakta det själv och dra mitt strå till stacken, konstaterar Marina.

Att bevisa sin duglighet är något som båda återkommer till flera gånger. Inte för att man som kvinna behöver överbevisa någon, utan för att jakt helt enkel är en sån verksamhet där man måste kunna lita på varandra och är beroende av varandra.

Marina har de senaste åren också varit aktiv säljägare, vilket är en mycket speciell form av jakt. Det är krävande och farligt, och den form av jakt där samarbetet ställs på sin spets. Här finns det absolut inte möjlighet att ha med barnen och hon minns speciellt en situation från en av sina första jaktturer.

- Man måste stiga ur båten och skjuta den över svag is och man är långt ute på havet. Varje gång vi stannade sjönk isen under mig och jag till slut hoppade in i båten varje gång isen sjönk under mig. Till sist sa jag att jag inte fixar det. "Ska du med på säljakt får du hjälpa till" blev svaret från en av de andra jägarna. Jag tog lite illa vid mig just då men samtidigt var det skönt att höra. Man måste ta ansvar själv.

Säljakten har blivit min favorit, men samtidigt är jag glad att det är under en kort period. Två gånger per år räcker gott och väl. ― Marina Rintamäki

Gemenskapen behövs också jägare emellan för att stå emot påhopp utifrån. Säljakten är troligtvis den jakt som för tillfället rör upp känslorna mest och för Marinas del har det inneburit hot riktade mot henne som person. Jakten ser hon i alla fall som helt nödvändig.

- För 40 - 50 år sen så dog nästan alla sälar ut här i trakten. De blev undernärda, blev sjuka och dog. Sen dess har stammen repat sig och växt för varje år. Nu är vi igen i det skedet där man börjar märka att späcket på sälarna minskar. Sälarna har ingen annan fiende än människan och de ökar nu drastiskt.

- Om vi inte kan hålla det på en bra nivå kommer sälarna att bli undernärda igen, bli sjuka och försvinna. Med den här farten kommer vi tyvärr inte att lyckas för vi är för få säljägare och det är en fruktansvärt svår jakt.

- Jag har förståelse för de som motsätter sig säljakt men hoppas att de också har förståelse för oss och att jakten är viktig. Just säljakten har blivit min favorit, men samtidigt är jag glad att det är under en kort period. Två gånger per år räcker gott och väl där långt ute till havs. Det tar jättemycket energi och jag känner av det en vecka efteråt.

På en del av de sälar som avlivas tas det prover som skickas in till forskning. Det ger en liten peng till jägarna men framför allt en bättre bild av hur sälstammen mår.