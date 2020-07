Nu kan du flyga eller åka på kryssning igen från Vasa – små steg mot en mer normal tillvaro

Under storolycksövningen bröt en brand ut på Wasa Express bildäck.

Under storolycksövningen bröt en brand ut på Wasa Express bildäck. Bild: Gränsbevakningsväsendet/Pasi Kettunen

Österbotten tar ett par försiktiga steg mot en normalisering av läget idag då flygtrafiken återupptas till Vasa. Från och med idag kan man också åka på kryssning till Umeå med Wasaline - men vd:n rekommenderar ingen att gå i land i Sverige.

Klockan 17.30 på onsdag kväll återupptas flygtrafiken till Vasa igen, då Finnairs plan från Helsingfors landar. En knapp halvtimme senare lyfter planet igen och flyger tillbaka till Helsingfors.

- Det känns bra att få börja med åtminstone någon trafik igen, säger flygplatschef Petri Lampi.

Under de dryga tre månader som flygtrafiken legat nere har merparten av personalen vid flygplatsen varit permitterad.

Flygplatschef Petri Lampi. Petri Lampi, chef på Vasa flygplats. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

- Vi har haft minimibemanning för att hålla igång infrastrukturen, säger Lampi.

Det är inte väldigt många som jobbar på flygplatsen just nu heller. Trafiken kommer under juli månad att bestå av ett flyg per dag. De flesta permitteringar har ändå kunnat tas tillbaka på flygplatsen.

- Många av våra anställda tar ut sina semestrar nu.

Ansiktsmask på flyget

Verksamheten på flygplatsen drar alltså igång ungefär som normalt, men i mindre skala. Men vissa förändringar blir det.

- Det gäller förstås att hålla säkerhetsavstånd och att skydda sig, säger Lampi.

Vasa flygplats. Vasa flygplats Bild: YLE/Sofi Nordmyr

De i personalen som jobbar i direkt kontakt med kunderna kommer att ha ansiktsmask och rekommendationen är att också kunderna - resenärerna - ska bära mask.

För närvarande har man en tidtabell för flygtrafiken som sträcker sig juli månad ut. Hur hösten ser ut och när trafiken till andra destinationer än Helsingfors sätter igång vet Petri Lampi inte.

- Det är bäst att ha väldigt lågt ställda förväntningar i det här läget, säger Lampi.

Stillsamt på färjan

Och lågt ställda förväntningar, det har också Wasalines vd Peter Ståhlberg. Rederiet säljer nu biljetter som vanligt och har också börjat marknadsföra kryssningar igen.

- Men jag har nog inte märkt av någon större kundtillströmning, säger Peter Ståhlberg.

Bokningsläget är fortfarande mycket lugnt.

- Det har kommit förfrågningar om man får åka med färjan, och de här kryssningarna är ett svar på det, säger Ståhlberg.

Peter Ståhlberg, vd Wasaline. Wasalines vd Peter Ståhlberg på Wasa Express kommandobrygga. Bild: Yle/Filip Stén

Det här sammanfaller också med att den 90 dagar långa permitteringsperioden för bolagets anställda tar slut och man tog in några fler personer på jobb.

- Vi öppnar baren i fartyget igen och i restaurangen börjar vi laga lite finare mat, för de som vill åka, säger Ståhlberg.

Åker man på kryssning kan man välja att stanna ombord under de timmar båten ligger i hamn i Umeå. Går man i land gäller 14 dagars karantän då man återvänder till Finland.

- Jag rekommenderar ingen att gå i land i Umeå, säger Ståhlberg.