Dagens sommarpratare Maïmouna Jagne-Soreau: Polisen krävde bevis på att jag inte var prostituerad

Snapsvisor med Akademiska Damkören Lyran. Doktorand i nordisk litteratur och en stor beundrare av både Alvar Aalto och finsk symfonisk metal. Fransyskan Maïmouna Jagne-Soreau är mer stereotypt finländsk än de flesta och sommarpratar idag i Yle Vega om sin relation till Finland.

Men när polisen misstänkte henne för prostitution sattes inte bara självkänslan, utan också kärleken till Finland på prov.

Hangöregattan. En vanlig festkväll. Maïmouna och hennes kompisar befinner sig mitt i vimlet på Hangö segelförening, dansar sig svettiga till 70-talshits.

Det planeras för efterfest och Maïmouna, som inte vill släpa med sig sin väska, går ut för att sätta den i kompisens bil.

På Hangöregattan blev sommarens bästa festkväll till livets största förnedring. Maïmouna Jagne-Soreau på segelbåt. Bild: Privat bild.

Plötsligt bländas hon av en ficklampa. Polisen, som håller i ficklampan, ber henne visa legitimation, men nöjer sig inte med det. Han tvivlar på att ID-kortet är äkta.

– Jag skrattar till och tycker situationen är lite komisk, det kan ju inte vara någon tvekan om att mitt ID är mitt, att jag är jag, säger

Maïmouna och skakar på huvudet åt minnet.

Hur bevisar man att inkomsterna inte kommer från prostitution?

Efterhand blir situationen allt mer olustig. Polisen har fått tips om en ficktjuv med ”romani-utseende” och antyder att Maïmouna stulit väskan inne på restaurangen.

Dessutom misstänker polisen att hon stulit sin egen mobiltelefon och ifrågasätter också vad hon har att göra i kompisens bil.

Tyvärr slutar inte episoden här.

– Bottennappet kommer när jag ombeds bevisa att mina inkomster inte kommer från prostitution. Hur reagerar man på det?

Festkvällen slutar tvärt. Bubblet i bröstet byts mot en cocktail av skam, ilska och hjälplöshet.

– Poliskontrollen sparkade igång en hel del existentiella funderingar: Vem är jag? Vad är jag värd? Varför är jag här?

Kärleken till finsk symfonisk metal förde henne till Finland

Maïmouna kom av en slump till Finland år 2011. Planen var att hon skulle studera till operasångare i Berlin.

Men kärleken till bandet Nightwish och finsk metal gjorde att hon i väntan på att få inleda studierna skrev in sig på kandidatprogrammet för finska studier vid universitetet i Sorbonne.

– Det beslutet ångrar jag aldrig.

Den auktoritära och förödmjukande franska skolvardagen var över.

– För första gången i livet bemöttes jag med tålamod, respekt och ett genuint intresse, från den finska undervisningspersonalen.

Kärleken höll i sig. Maïmouna var så fascinerad av Finland att hon bestämde sig för ett utbytesår i Finland.

– Det är någonting i stämningen, det personliga utrymmet, respekten och ärligheten mellan människorna som tilltalar.

För en introvert som Maïmouna är Finland ett perfekt land.

– Det att man kan gå ”asiaan” – rakt på sak, och inte behöver babbla på och låtsas vara trevlig i evigheter är underbart.

Lärde sig svenska på två månader

Eftersom Maïmouna genom August Strindberg fått upp ögonen för det svenska språket valde hon att studera på svenska i Helsingfors.

– Jag lärde mig svenska på två månader – främst tack vare Solsidan och Veronica Maggio.

Grammatik och prepositioner har hon visserligen fortfarande svårt med.

– Jag brukar köra på mitt motto ”Fake it til´you make it!”

Om hon inte kan ett ord på svenska, byter hon ut det mot ett franskt och lägger på svenskt uttal.

– Det fungerar förvånansvärt ofta, ler Maïmouna.

Maïmouna som gäst i programmet De Eurovisa. Maïmouna Jagne-Soreau medverkar i det femte avsnittet av tv-programmet De Eurovisa. Bild: Barbro Ahlstedt

Doktorerar om postinvandringslitteratur

Maïmounas pappa är mörkhyad och kommer från Gambia, men hon har växt upp med sin vita mamma i Frankrike.

Maïmounas bakgrund och integrationen i Finland är viktiga pusselbitar som hjälpt henne se hur olika vi läser postinvandringslitteratur.

Dvs. litteraturen om – men inte nödvändigtvis av – andra generationens invandrare, mixed-race och dem som är adopterade från andra länder.

– Litteraturen poängterar den vitas problematiska beteende, men oftast ironiskt.

I litteraturen kan finnas kommentarer om en persons ”annorlunda hår” eller frågor om varifrån man ”egentligen kommer”.

När texten är skriven ironiskt förstår läsaren kanske inte att det här är ett problem. Många har en tendens att läsa postinvandringslitteratur bokstavligt.

– I min doktorsavhandling vill jag synliggöra fenomenet och uppmana till en bredare och mer nyanserad läsning.

Stödet efter händelsen på Hangöregattan ledde till en djupare tillit

Det ”exotiska” som en del läser in i hennes hudfärg och dreadlocks har hon svårt att förstå.

– Min hudfärg glömmer jag oftast bort.

Det tog länge innan Maïmouna förstod att poliskontrollen under Hangöregattan handlade om etnisk profilering.

– I mina tankar är jag lika vit som Strindberg och Alvar Aalto och förstår inte varför min kropp orsakar så mycket funderingar – för att inte säga hat – i dagens Finland.

Trots den kränkande upplevelsen under Hangöregattan har kärleken till Finland bara vuxit.

I sin doktorsavhandling undersöker Maïmouna hur vi läser postinvandringslitteratur. Maimouna jJagne-Soreau föreläser. Bild: Privat

– Kanske är det så att det är först när förälskelsen sätts på prov som man kan utveckla djup tillit?

Maïmouna insåg att hon behövs i Finland.

– Engagemanget och empatin jag fick efter händelsen fick mig inse att jag inte är ensam om att känna att sådant inte kan tolereras. Men också att flera icke-vitas röst måste höras, någonting som långsamt men säkert börjar hända.

Maïmouna Jagne-Soreau sommarpratar om när kärleken till ett främmande land sätts på prov, om integration när den är som bäst – och sämst.

Dessutom berättar hon om sin autism och hur det kommer sig att hon kan få hjärtklappning och yrselattacker av Alvar Aaltos arkitektur.

MUSIK

Queen: Don’t stop me now

Nightwish: Passion and the opera

Akademiska Damkören Lyran: Vargsången

Veronica Maggio: Jag kommer

Pjotr Tjajkovskij: Svansjön, Op. 20, Akt 1: Nr. 9 Final

Erik Lundin: Suedi

Edith Piaf: Non, je ne regrette rien