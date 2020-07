Ellen Strömberg: Kan inte aliens och galaxmönster på underkläder bli trendigt igen?

Författaren Ellen Strömberg från podden Sällskapet funderar på rymden. Borde det inte bli dags för utomjordingar att ta mer plats i populärkulturen?

För ett par veckor sen släppte det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon tre korta videoklipp, gryniga och svartvita, på vad de “inte kan utesluta är” ufon.

Något som många, inklusive jag själv, tog som ett erkännande på utomjordisk existens.

Även om begreppet ufo i sig inte lovar annat än att det är ett oidentifierat flygande objekt, så betyder det ju ändå något att amerikanska myndigheter erkänner att de inte vet. Eller det väljer jag att tro i alla fall.

Jag väljer att tro på det mesta som gör livet mer spännande.

Spöken, sjöodjur, att man får önska sig något om man blåser på en maskros. Det går stick i stäv med min ganska starkt logiska och cyniska sida som fnyser åt det mesta som kan anses flummigt, men jag övertalar mig själv gång på gång att det visst går att tillåta sig själv lite oskyldig övertro då och då.

Att man tror på annat liv i rymden däremot är något som är betydligt enklare att erkänna i fina rum.

Moderna genier som fysikern och författaren Stephen Hawking erkände troligheten i utomjordiskt liv och pratade också om riskerna med ett möte mellan oss och dom.

90-talet är stort på de flesta andra sätt nu, så varför skulle inte millennieskiftets ufo-våg också komma tillbaka?

Förutom att få en känsla av att man tror rätt, finns det finns två stora anledningar till att jag vill tro att närkontakt av tredje graden är på g.

Först och främst är jag trött på vampyrer, varulvar och zombies som fått vara go to-övernaturliga varelser allt för länge i populärkulturen.

Visst fortsätter George Lucas spotta ur sig Star Wars-relaterade filmer, men narrativet i Star Wars är mer klassisk saga om ont och gott, satt i en framtid där liv från andra planeter är vardagsmat.

Vill se mer utomjordinar på TV

Det jag är sugen på är mina barndoms aliens och rymdestetiken som var stor då. Allt från de uppblåsbara neon-figurerna endast de coolaste dekorerade sina rum med till den mest klassiska av alla populärkulturella utomjordingar: Steven Spielbergs E.T.

En av mina bästa bh:ar på den tiden hade galaxmönster med planeter och stjärnor. Jag minns den som otroligt snygg.

90-talet är stort på de flesta andra sätt nu, så varför skulle inte millennieskiftets ufo-våg också komma tillbaka? Två av mina favoritserier som ung tonåring, X-files och Roswell har båda fått reboots de senaste åren.

X-files behandlar alla möjliga övernaturliga fenomen, men ufo-tematiken är ständigt närvarande.

I Roswell är det istället ett par tonåriga syskon som är hybrider mellan människor och utomjordingar som står i centrum. De blir förstås kära i människor och serien innehåller inte speciellt många specialeffekter ens, men mystiken fanns där.

Jag har stundtals tappat tilltron till att vi som människor ska kunna reda upp det här och då hade det varit skönt om nån sträng och klok alien kom hit och bara städade upp.

Jag väntar ännu på att min tredje favoritserie från den tiden med alien-tema ska få nytt liv, Third rock from the sun. En ganska pajig sitcom vars största behållning var en ung och långhårig Joseph Gordon-Levitts genombrott, men som jag gärna hade sett en uppdaterad verison av.

Seriens premiss är enkel: fyra utomjordingar blir skickade till jorden för att undersöka mänskligt liv, de tar formen av människor, tvingas kommunicera och genomleva människolivets alla mödor.

Det skulle säkert göra sig bra som mockumentär, i stil med What we do in the shadows, där vi får följa med ett gäng vampyrers vardag på samma sätt.

Skön tanke om utomjordisk hjälp

För det andra så är jag knappast ensam om att känna att mänskligheten driver mig till vansinne.

Att vi fortfarande, än i denna dag, inte kan samsas och behandla varandra med respekt, har blivit smärtsamt tydligt i och med den senaste tidens prat om den globala rasismen och polisbrutaliteten mot svarta i USA.

Trots massiva protester sitter det fortfarande människor på maktpositioner som inte bara ignorerar varje initiativ till en rättvisare värld, utan även aktivt motarbetar dem.

Jag har stundtals tappat tilltron till att vi som människor ska kunna reda upp det här och då hade det varit skönt om nån sträng och klok alien kom hit och bara städade upp.

Likt en sträng men rättvis dagistant kunde kliva in, omfördela leksakerna och tvinga oss att be om ursäkt. Joseph Gordon-Levitt med pekpinne och hårknut.

Men som klimatet är nu tror jag ingen utomstående skulle vara sugen på att migrera till den här planeten.

Jag misstänker att vi trots allt blir tvungna att reda upp den här röran själva, utan utomjordisk hjälp - men erkänn att det hade varit skönt.

Pentagons filmer ger mig lite hopp i alla fall. Om inget annat, så hopp om att uppblåsbara aliens och galaxmönster på underkläder ska bli trendigt igen.