Analys: ”Washington Redskins” kan snart vara ett minne blott – diskussionen i NHL tog också fart efter den senaste tidens protester

Såväl FedEx, Pepsi som Nike har satt ner foten. Washingtons NFL-lag kan inte längre heta Redskins. Nu återstår det bara för den kritiserade ägaren att agera, skriver Yle Sportens Mattias Simonsen och tar också en titt på läget i bland andra NHL.

Sponsorerna har puntat. Nu har Washington Redskins bollen.

Natten till fredag finsk tid tog flera av Redskins största sponsorer och samarbetspartners kraftigt ställning till en långkörare: lagets namn.

Efter att ha blivit pressade av sina investerare kom såväl FedEx, Pepsi som Nike fram till att de inte kan stöda ett lag som har ett rasistiskt namn. FedEx, vars namn också pryder lagets hemmaarena, konstaterade att tiden är inne nu.

– Vi har kommunicerat till laget att vi ber dem byta namn, sa FedEx i ett uttalande enligt AP.

Bakom den byråkratiska och diplomatiska formuleringen döljer sig ett ultimatum. Nike slutade redan sälja lagets produkter på sin webbplats.

Nu är det upp till ägaren Dan Snyder att agera.

Problemet är att Redskins, i motsats till andra lag med namn som har kopplingar till ursprungsbefolkningen i USA, är en uppriktigt nedvärderande term.

Enligt AP uppfattar nästan 70 procent av alla som tillhör urfolket namnet som stötande.

Ägaren Snyder har hållit i trådarna sedan slutet av 90-talet, men har vägrat byta namn. Det är sannerligen inte heller den första gången som frågan lyfts upp på bordet – men den här gången har kritikerna en stark BLM-rörelse bakom sig.