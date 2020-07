Artisten Kasper Ramström: Jag lämnade karriären som sexualbrottsutredare för att bli rockstjärna

För en trygghetsälskande polis som till vardags undersöker sexualbrott kan hoppet till att bli rockstjärna på heltid kännas långt. Kasper Ramström sommarpratar i Yle Vega om hur det var en dröm han hade - och han nu har förverkligat.

Kasper Ramström växte upp i Esbo, i Bodoms vackra skogar. Hans pappa var polis och det var också sonens barndomsdröm.

Men han hade också andra intressen, han var mycket ute i naturen, idrottade och spelade teater.

Här är Kasper Ramström omkring 6 år. Nu sommarpratar han poetiskt om sin barndom i sommarparadiset. Kasper Ramström 6 år gammal. Bild: Privat/Kasper Ramström

– Under min lågstadietid hade Mark Levengood i sin teaterklubb fått mig övertygad om att skådespeleri - det var också ett utmärkt alternativ till flera tråkiga yrken där ute i världen.

Men Kasper Ramström kände ändå inte att teatervärlden skulle bli hans framtid.

– Trots den extrempacifist jag i dag är, sökte jag mig via militären till Polishögskolan i Tammerfors och påbörjade min arbetspraktik i östra Helsingfors polisdistrikt med att ta hand om samhällets mest tråkiga avigsidor.

Från polis till rockstjärna

Kasper Ramström blev sexualbrottsutredare och fick ofta frågan om vad han tänker när han måste gå med tråkiga nyheter åt föräldrar som förlorat sitt barn, eller identifiera ett brottsoffer han kanske kände.

– Jag kände inget speciellt, för det var ju mitt jobb. Jag hade en känsla av att jag kan hjälpa. Det var nu som det var ...

Men med tiden växte en annan framtidsdröm sig allt starkare.

– Däremot minns jag väldigt klart och tydligt hur det kändes den natten jag i våldsrotelns jourbil berättade för min kollega att jag kommer att säga upp mig och bli musiker på heltid.

Tillsammans med sina vänner ville han erövra världen.

– Idén var fullständigt idiotisk. Jag hade precis blivit pappa till min första son och nu skulle jag säga upp mig från barndomens drömyrke.

– Jag var livrädd och hade ingen aning om vad jag sysslade med men jag hade tydligen en dröm om att bli rockstjärna.

“Fork har total brist på omdöme och på tok för mycket fritid”

Vännerna Kasper Ramström, Mia Hafrén, Silva Lillrank och Jonte Ramsten hade grundat Fork redan år 1996, medan Kasper var i Polishögskolan och de övriga i Teaterhögskolan.

Den 1.1.2004 bestämde de sig för att slänga sig över branten och bli musiker på heltid.

– Det enda vi hade gemensamt var att vi inte kunde spela de instrument vi ville för att kunna starta ett band som skulle erövra världen.

Fork blev med alla mått mätt väldigt framgångsrikt. Kasper Ramström stod främst för kompet, det vill säga en kombination av baslinjen och trummorna. Och detta alltså samtidigt. FORK Bild: Yann GOUHIER

Fork började med att sjunga covers med stora gester på små scener. Hbl:s recensent sågade deras föreställning.

– Fork var liksom ett projekt som skulle projicera någon slags illusion om ett världskänt rockband. Ironin låg förstås i att vi bara var fyra överstylade snorungar utan ett enda trovärdigt rockinstrument.

Ville sluta på toppen

Fork blev med alla mått mätt en succé, men våren 2020 skulle det ha varit dags för avskedsturnén. Coronakrisen kom i vägen, slutet har skjutits framåt och blir som det nu ser ut i september.

– Trots vemod och sorg känns det att det är exakt rätt tidpunkt att sluta. Att själva kunna säga att vi nått toppen och nu vill ta ett ordentligt farväl känns väldigt skönt.

I sitt sommarprat talar Kasper Ramström om Fork och livet i rampljuset, om sitt förflutna som polis, om konstnärsskapets helvete och varför han inte tänker bli politiker nu när Forks saga går mot sitt slut.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Jim Croce: You don´t mess around with Jim

Camille: Tout dit - avec les oiseaux

The Struts: Could have been me

Ane Brun och Emil Jensen: Vissa funktioner

Rihanna: Higher

Uno Svenningson: Kaffe och en cigarett

Laleh: Ge tillbaks det du tagit

Rival Sons: Sleepwalker