Siri Fagerudd: "Brad Pitt spelar rollen som min katt"

Vilket är det bästa tipset Siri Fagerudd någonsin fått? Vilket realityprogram skulle hon helst vara med i? Vem är hon avundsjuk på och varför? Vilken karaktär i Kent från Jeppis skulle hon vilja spela? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till skådespelaren Siri Fagerudd.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är skådespelaren Siri Fagerudd.

Siri har studerat på teaterhögskolan i Stockholm. Hon valde alltså samma yrkesbana som sin far Johan Fagerudd. Hon spelade huvudrollen i den finlandssvenska ungdomsserien Vakuum.

Siri har i denna serie fått frågor av artisten Sebastian Lindgren, tidigare biskop Björn Vikström, komikern Ted Forsström, ishockeyspelaren Erik Riska, stand up-komikern Josefin Sonck, gitarristen Joona Björkroth, skådespelaren Johan Fagerudd, artisten Jennie Storbacka, radioprataren Hannah Norrena och spjutkastaren Mikaela Ingberg.

Ted Forsström hör du bland annat i podden Ted & Kaj. Ted Forsström Bild: Björn Fagerholm

Ted Forsströms fråga: Vem spelar huvudrollen i filmen om din katts liv?

– Det här har vår familj funderat mycket på. Katten hittade jag för 15 år sedan i ett dike i Larsmo. Den är stor och stark, men samtidigt lite mystisk. Den som skulle spela katten bäst är Brad Pitt. Jag hoppas verkligen att detta sker.

Joona Björkroth är gitarrist i Battle Beast och Brymir. Joona Björkroth från bandet Battle Beast. Bild: Joona Björkroth

Joona Björkroths fråga: Vilket är det bästa tipset du någonsin fått?

– Att våga ta beslut som gör mig själv glad och inte andra. Att välja sådant som jag själv är nöjd med. Jag har ett dåligt minne så jag kommer ju förstås inte ihåg vem som gett mig tipset, men det var ett bra tips.

Hannah Norrena hör du på Yle Vega. Hannah Norrena Bild: Ilmari Fabritius

Hannah Norrenas fråga: Vilket realityprogram skulle du helst vara med i?

– The Real Housewifes of Beverly Hills, men jag skulle göra om serien så den skulle heta The Real Housewifes of Österbotten. Jag får höra sjukt mycket skvaller varje gång jag kommer till Larsmo. Det skulle bli det bästa program som någonsin producerats på tv.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Siri om vilken hennes drömroll är, vem hon är avundsjuk på och vilken maträtt hon väljer om hon bara får äta en maträtt i resten av hennes liv.