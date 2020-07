Universiteten svarar på coronakritiken: Förändringarna i antagningskraven har gjorts så korrekt som möjligt under exceptionella omständigheter

Universiteten tvingades agera mycket snabbt under undantagstillståndet och man gjorde sitt bästa enligt dem. Universiteten riktar kritik mot myndigheterna för dålig information i samband med en utredning. Bild på helsingfors universitet huvudbyggnad Bild: Yle/Linnéa Caloander

Justitieombudsmannen har fått över hundra klagomål om för snabba ändringar i universitetens antagningskrav. De har beskrivits som orättvisa och diskriminerande. Nu svarar universiteten på kritiken i samband med en utredning som Utbildnings- och kulturministeriet gjort.

Universiteten försvarar sig bland annat genom att säga att de var under stor tidspress – efter att universitetens lokaler stängdes på grund av coronaepidemin kvarstod endast två veckor innan ansökningstiden tog slut.

Universiteten skyller också på oklara och bristande direktiv från myndigheter, bland annat Regionförvaltningsverket.

Kort och gott anser universiteten att de agerat så korrekt som möjligt i fråga om antagningskraven under mycket exceptionella tider.

Kraven ändrades efter att många lämnat in sin ansökan

Det är nyhetsbyrån STT som fått ta del av utredningen som gjorts av Utbildnings- och kulturministeriet på Justitieombudsmannens beställning. Utredningen har lämnats in till Justitieombudsmannen och har att göra med de klagomål som lämnats in angående universitetens antagningskrav.

Universiteten publicerade antagningskraven i början av året och många fattade beslut om sitt ansökningsmål i samband med den gemensamma ansökan som avslutades 1 april.

Kriterierna som hade fastslagits i början av året ändrades ändå i slutet på april, det vill säga nästan en månad efter att många hade lämnat in sin ansökan.

Enligt universiteten har det funnits tillräckligt starka grunder för att ändra på antagningskraven. Den ursprungliga planen för antagning hade äventyrat såväl sökandes som personalens säkerhet på grund av coronaviruset, enligt universiteten.

Svårt att ordna prov på distans, många besvikna prepkurs-tagare

Enligt utredningen har de som lämnat in klagomål speciellt varit missnöjda över hur kraven påverkat dem som gått dyra och långsiktiga prepkurser. En del av dem har särskilt förberett sig på inträdesförhör som kanske inte blev av.

I utredningen framgår det att universiteten tillsammans med ministeriet tidigare kommit överens om att ändringar i inträdesförhören inte kräver långsiktig förberedelse.

Det hade varit svårt att ordna inträdesförhör på distans, enligt universiteten. En kvinna skriver ett inträdesprov. Man ser inte kvinnans ansikte. Bild: Yle/ Lukas Rusk

Enligt universiteten baserar sig materialet i inträdesförhören på gymnasiernas läroplan, eller så publiceras materialet ungefär en månad innan inträdesförhöret. Det ska med andra ord gå att läsa inför förhöret under den månaden.

– Universiteten har därför inte fått sökande att tro att prepkurser som erbjuds av kommersiella aktörer är nödvändiga för att komma in till den studieplats man sökt till, står det i utredningen.

Enligt universiteten är det allra bäst att basera antagningen genom att jämföra betyg under prov som skrivs i övervakande förhållanden. Inträdesförhör på distans beskrivs som problematiska eftersom det inte går att identifiera den som skriver provet och eftersom det hade varit svårt att kontrollera fusk.

Kritik mot myndigheter – universiteten fick svar via "Vanliga frågor och svar" på webben

Många som lämnat in klagomål kritiserar också universiteten för att man informerade om antagningskraven för sent. En del av de som lämnat in klagomål anser att man borde ha meddelat om kraven innan ansökningstiden i den gemensamma ansökan gick ut. Om antagningskraven hade kommit tidigare kunde informationen ha påverkat ansökningsvalen, anser de.

Myndigheternas vägledning i situationen har inte varit tydlig

Enligt universiteten gjorde man ändå sitt bästa i situationen eftersom man endast hade två veckor på sig från att universiteten stängde till att ansökningstiden tog slut.

– Universiteten har inte under de här två veckorna haft möjlighet att planera vårens antagningsbestämmelser på nytt, eftersom man samtidigt tvingats stänga universitetens campusar och anpassa all universitetsverksamhet till undantagstillståndet, står det i utredningen.

Universitetens lokaler stängdes snabbt och undantagsregler började gälla. Åbo Akademi i Vasa Bild: Yle/Chanette Härus

Universiteten lyfter också fram myndigheternas brister. Enligt utredningen har det funnits avvikelser i Regionförvaltningsverkets förordningar i fråga om stängning av universitetens lokaler. Regionförvaltningsverket instruerade universiteten genom "Vanliga frågor och svar" på sin hemsida.

– Den här vägledningsmetoden, där universitetsstängningen ska tolkas i en frågelåda som ständigt uppdateras, har upplevts som utmanande att följa inom universitetssektorn. Myndigheternas vägledning i situationen har inte varit tydlig, står det i utredningen.

Svar på klagomålen kommer i höst

Justitieombudsmannen har (enligt uppgifter från i går, torsdag) fått in 105 klagomål som handlar om ändringen i antagningskraven eller frågor som gäller inträdesförhören. Siffrorna bekräftas för STT av referendarieråd Mikko Sarja.

– Det har kommit in nya klagomål på vägen och alla klagomål kommer att lösas samtidigt. Nu har klagomålen avtagit lite, men klagomål har också kommit in den här veckan och i dag kom de senaste, sade Sarja under torsdagen.

– Av klagomålen rör en stor del, drygt 80, ändringen i antagningskraven.

Justitieombudsman Petri Jääskeläinen får ta ställning till klagomålen i höst. Justitieombudsman Petri Jääskeläinen är klädd i kostym. Han är fotograferad rakt framifrån och tittar åt sidan. Bild: Petteri Bülow / Yle

Klagomålens innehåll har varit detsamma sedan mitten på maj enligt Sarja. Vid den tidpunkten bad Justitieombudsmannen om en utredning av Utbildnings- och kulturministeriet.

Enligt Sarja dröjer det till hösten innan det är möjligt att återgå till ärendet.

– Jag kan inte säga mer än att tidtabellen preciseras först i september. Det är semestertider nu och vi kan först i september titta närmare på det här, säger Sarja som själv också är på semester i nuläget.