Bakslag för regerande mästaren inför tilltänkta omstarten – tvingas stänga träningsanläggningen efter flera coronafall

St. Louis Blues blev mästare 2019. St. Louis Blues firar Stanley Cup 2019. Bild: All Over Press

Antalet coronafall ökar i USA och nu har även mästarlaget St. Louis Blues drabbats. Enligt The Athletic har ett flertal spelare testat positivt och det ledde till att man ställde in fredagens träning.

Coronaviruset sprids i en rasande takt i USA och under det senaste dygnet har över 50 000 nya fall uppdagats rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även inom NHL har det förekommit positiva test och nyligen meddelade ligan att man bland 250 testade spelare hittat 15 smittade.

Under midsommarhelgen tvingades Tampa Bay stänga sin träningsanläggning på grund av coronafall och nu har samma skett i St. Louis Blues skriver The Athletic (bakom betalmur).

Ett flertal av spelarna uppges vara smittade och klubben ställde in fredagens träning. Träningsanläggningen kommer också att hållas stängd under hela helgen.

Enligt The Athletic hade St. Louis inga lagträningar inplanerade under lördag och söndag men alla individuella pass på is ställs nu in.

På måndag förväntas klubben återgå till normal träning i små grupper för spelare som inte är smittade.

Coronafall hos NBA-klubbar

Tanken är att NHL-klubbarna ska starta upp sina träningsläger i mitten av juli och att slutspelet ska köra igång några veckor senare.

Även NBA-klubben Miami Heat har stängt sin träningsanläggning på grund av coronafall. Klubben har haft två positiva test den senaste tiden och spelarna kommer inte träna innan laget reser till Orlando nästa vecka.

Denver Nuggets och Los Angeles Clippers har tidigare också stängt sina träningsanläggningar på grund av coronafall.

NBA har bestämt att man ska slutföra säsongen i Orlando med start den 31 juli.