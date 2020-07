Finländare valdes in i Oscarsakademin – "De verkar ha börjat lyssna på kritiken"

Två nya finländare har valts in som röstberättigade medlemmar i Oscarsakademin som väljer ut nomineringar till Oscarsgalan. Efter att akademin under flera år fått utstå hård kritik är en uttalad målsättning att förbättra mångfalden hos sina medlemmar.

Personerna som har valts in till The Academy of Motion Picture Arts and Sciences i år är manusförfattaren och regissören Kirsikka Saari och stylisten Tapio Salmi. Saari är glad och hedrad över inbjudan som hon säger kom som en stor överraskning.

– När jag läste meddelandet med inbjudan tänkte jag att det måste ha kommit fel eller blivit något missförstånd. Men efter att jag dubbelkollade saken på Oscarsakademins hemsida och läste mejlet till slut fick jag konstatera att det nog stämde, säger Saari.

Här kan du också lyssna på ett radioinslag där Kirsikka Saari intervjuades:



Saari har bland annat skrivit manuset till kortfilmen Pitääkö mun kaikki hoitaa? som var Oscarsnominerad för bästa kortfilm år 2014.

Selma Vilhunen och Kirsikka Saari är två av finländarna som är röstberättigade medlemmar i Oscarsakademin. Selma Vilhunen och Kirsikka Saari, duon bakom filmen Hölmö nuori sydän. Bild: Timo Korhonen / All Over Press

Saari skrev också manus till långfilmen "Hölmö nuori sydän" som blev utnämnd till Finlands bidrag inför nomineringarna för Oscarsgalan 2018.

Tapio Salmi har under sin långa karriär bland annat jobbat som stylist för filmen "Rocketman" i fjol.

På filmvisning med Brad Pitt

Rent konkret innebär uppdraget en hel del filmtittande. De röstberättigade medlemmarna får komma med förslag kring vilka filmer och kandidater de vill se som nominerade till Oscarsgalans många olika kategorier. Sedan ska slutgiltiga vinnare och nomineringar sållas fram från bidragen inom de olika kategorierna.

Akademimedlemmarna kan sköta sitt uppdrag hemma i TV-soffan i Finland genom att få filmerna hemskickade via länkar eller på DVD. Eller så kan de delta vid filmvisningar och frågestunder som ordnas på biografer till exempel i USA.

Vid sådana tillställningar blir det inte sällan stjärnspäckat, konstaterar Saari.

– När var jag i USA tillsammans med Selma Vilhunen för att göra kampanjarbete för att få vår långfilm Hölmi nuori sydän nominerad till Oscarsgalan hamnade vi på en filmvisning där Leonardo DiCaprio och Brad Pitt var på plats för att göra kampanj för "Once upon a time in Hollywood". Nomineringsprocessen handlar mycket om att få synlighet.

Brad Pitt och Leonardo DiCaprio gjorde Tarantino-filmen "Once upon a time in Hollywood" tillsammans. Brad Pitt och Leonardo DiCaprio. Bild: CTMG

Saari berättar att nätverkande är superviktigt inom filmbranschen.

– Man måste alltid göra saker själv för att lyckas i den här branschen. Men det är klart att det här medlemskapet kan bidra till att man får nätverka och att träffa rätt personer vid rätt tid.

Över 9000 medlemmar globalt

Sammanlagt 819 nya filmarbetare inom olika yrkeskategorier och från 68 olika länder har bjudits in som nya medlemmar till Oscarsakademins medlemsjury. Om alla som fått inbjudan tackar ja till erbjudandet kommer det sammanlagda medlemsantalet bli 9 412.

På bara fem år har medlemsantalet ökat från 6 446 röstberättigade personer år 2015.

Saari säger att det är bra att det finns ett stort antal röstberättigade medlemmar men att det är viktigt att medlemmarna då också består av många olika slags människor och röster.

– Oscarsakademin har fått mycket kritik under de senaste åren för att vara överrepresenterade av vita män över 60 år. Det har inte varit representativt för vilka slags filmer och filmskapare som finns runtom i världen i dag. Men de verkar ha börjat lyssna på kritiken, säger Saari.

Var tredje medlem kvinna

Oscarsakademin har uttalade målsättningar för att nå större mångfald och representation inom akademin. Och till exempel målsättningen att fördubbla antalet kvinnor och icke-vita personer som medlemmar ser ut att lyckas under 2020.

När Frances McDormand vann Oscar för bästa kvinnliga skådespelare år 2018 ägnade hon sitt tacktal till att hylla kvinnor inom filmbranschen. "Vi har alla berättelser att berätta och projekt som behöver finansiering" var en av poängerna i hennes tacktal. Frances McDormand skall hålla sitt tacktal på Oscarsgalan 2018. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Av de nya medlemmarna som bjudits in att få rösträtt är 45 procent kvinnor. 36 procent identifierar sig som någon av de underrepresenterade etniska minoriteterna.

År 2015 var lite färre än en fjärdedel av alla medlemmar inom Oscarsakademin kvinnor. Om alla nya medlemmar tackar ja till sin inbjudan under 2020 har man lyckats öka andelen kvinnor till en tredjedel. Om det samma gäller för nya medlemmar som tillhör en etnisk minoritet kan adelen öka från 10 till 19 procent.

– Det känns otroligt kul att få vara verksam inom filmbranschen just nu. Det känns som att nya filmskapare, berättelser och perspektiv får ta plats. Och jag hoppas att dessa berättelser som aldrig hörts tidigare ska kunna nå ända fram till Oscarsgalan också, säger Saari.

"Handlar i slutändan inte om politik"

Under Oscarsgalan i fjol gjorde den sydkoreanska filmen "Parasite", skriven och regisserad av Bong Joon-ho, historia när filmen blev den första icke-engelspråkiga filmen att vinna den mest prestigefyllda kategorin av dem alla: årets bästa film.

Parasite kammade också hem pris i kategorierna bästa internationella långfilm, bästa manus och bästa regi.

Det händer att tacktal på Oscarsgalan är politiska. Regissören Spike Lee påminde publiken bland annat om slaveriets historia på Oscarsgalan 2019. Spike Lee på Oscarsgalan 2019. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Saari konstaterar att det är svårt att på förhand föreställa sig vilka slags filmer som kommer nomineras till nästa Oscarsgala som blir den 93:e i ordningen. Nästa gala har senarelagts med två månader och är planerad att gå av stapeln den 25 april 2021.

– Vilka filmer som får en nominering handlar i slutändan inte om politik utan om det konstnärliga och filmiska. Men så klart hoppas jag få se många filmer som får en att se på världen ur ett annat perspektiv än vad man är van vid. Det finns många filmer och berättelser som vi inte har fått se eller relatera till ännu, säger Saari.

Det kan hjälpa en att tänka och drömma större ― Kirsikka Saari, manusförfattare och regissör.

Andra finländare som sedan tidigare är medlemmar i Oscarsakademin är bland annat regissören Selma Vilhunen (som regisserade Hölmö nuori sydän), regissören Renny Harlin och ljuddesignern Paul Jyrälä.

Av de 819 filmarbetare som bjudits in till akademin i år identifierar sig 45 procent som kvinnor och 36 procent som något annat än vit. Oscar-patsaita viimeistellään Bild: Shutterstock/ Rex Features /All Over Press

Att bli medlem i ett så stort internationellt sammanhang som Oscarsakademin kan ha stor betydelse för den enskilda filmarbetaren, konstaterar Saari.

– Jag tror att det här har kan ha lite samma betydelse för mig som när jag fick Oscarsnomineringen 2014, på det sättet att det inspirerar. Efter 2014 började vi inom vårt produktionsbolag jobba så att vi utgår från att försöka nå en internationell publik med våra filmer. Det kan hjälpa en att tänka och drömma större, kan man kanske säga.