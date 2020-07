ABREUn akustinen keikka Yle Olohuoneessa pe 29.5.

ABREU kertoo, että korona-poikkeustilanne on vaikuttanut hänen arkeensa paljon. Keikat on peruttu ja studiohommatkin tehdään suurimmaksi osaksi etänä. Sosiaalinen artisti on kokenut haastavaksi etäisyyden ottamisen ystävistä ja työkavereista. Perjantaina 29.5 klo 19 Yle Olohuoneen suorassa lähetyksessä kuullaan harvinainen akustinen keikka: – Oon tosi fiiliksissä, että pääsen pitkästä aikaa näkemään mun soittajia ihan livenä ja laulamaan, ABREU sanoo.