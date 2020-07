Veckoslutsläsning: Trump till hårt angrepp mot Black Lives Matter-protesterna, en inblick i ishockeyspelaren Teemu Selännes karriär, minnen från finskättlingar i USA

President Trump under nystarten för sin valkampanj, kampanjmötet i Tulsa, Oklahoma den 20 juni.

Trump sa att USA är belägrat av radikala vänsterfascister som är fast beslutna att inte bara riva ner statyer, utan förinta hela USA. President Trump under nystarten för sin valkampanj, kampanjmötet i Tulsa, Oklahoma den 20 juni. Bild: AFP / Lehtikuva

God lördag! Här kommer lite kvällsläsning.

De vill förinta USA, sa Trump om Black Lives Matter-demonstranter som har krävt att statyer på sydstatsrebeller och slavägare tas ner. Presidenten har fortsatt att angripa protesterna trots att en majoritet av amerikanerna uppger sig stödja demonstranternas krav.

Den här sommaren har många unga haft svårt att få sommarjobb. För att råda bot på det problemet har Vasa stad tillsammans med 4H-föreningen gått in för att stöda unga företagare.

Odlingen av baljväxter till foder har ökat under det senaste årtiondet. Men varje år är det lika spännande att se om skörden lyckas, säger två östnyländska jordbrukare.

Ingen hålls ung för evigt, men Teemu Selänne kommer ganska nära. Under många år fick Selänne klockan att stanna och fortsatte prestera på nivån som en gång i tiden gjorde att han blev ''The Finnish Flash'' i hela hockeyvärlden. Om en vecka fyller en av ishockeyns genom tiderna populäraste spelare 50 år – här öppnas 8 tittgluggar in i karriären på nummer 8.

Det finns idag cirka 600 000 amerikaner med finländskt ursprung. Det här är deras historia, och historien om de minnen de bär på av ett avlägset Finland.