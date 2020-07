Bayer Leverkusens titeltorka förlängdes – se Lukas Hradeckys tavla i cupfinalen: ”Som målvakt ser man ut som en idiot”

Väntan på en stor titel har varit lång och i lördagens cupfinal lyckades Bayer Leverkusen inte bryta den dystra sviten. Bayern München var steget före under hela finalen och tog dubbeln i Tyskland. Vi spelade mot ett fantastiskt lag, säger Lukas Hradecky.

Bayer Leverkusen har under årens lopp fått smeknamnet ”Neverkusen” eftersom klubben inte klarat av att bärga någon stor titel sedan cupsegern 1993. Laget har slutat tvåa i ligan ett antal gånger och även förlorat några cupfinaler sedan den senaste triumfen.

I år hade klubben en ny chans att tvätta bort smeknamnet och sätta punkt för titeltorkan då man var framme i cupfinal, men precis som så många gånger tidigare slutade kvällen i besvikelse. Den tyska jätten Bayern München var bättre och vann med 4–2.

Bayern ledde med 2–0 efter den första halvleken och efter en dryg timmes spel punkterade Robert Lewandowski matchen med sitt 3–0-mål. Målsprutan Lewandowski sköt ett skott från distans som inte såg speciellt farligt ut men Hradecky fumlade och bollen gick i mål.

– Det känns skit framför allt på grund av mitt misstag, då tappade vi sista chansen att vända matchen. Jag ber om ursäkt för mitt misstag.

– Jag var lite felplacerad och han överraskade mig. Det är sånt som händer ibland och som målvakt ser man ut som en idiot. Synd att det hände i en så här stor match men livet går vidare, säger Hradecky efter finalen.