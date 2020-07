Österbotten, Island och New York är hemma för Elin Petersdottir – upplevde osannolik slump under arbetet med succéfilmen The Story of Fire Saga

Skådespelaren Elin Petersdottir har sin bas i Reykjavik, men drömhuset fanns länge i en liten by nästan femhundra kilometer bort. En dag landade ett filmmanus i hennes hand och så kom det sig att hon spelar Helka, som bor i just det huset. En cirkel slöt sig för Petersdottir, som också flitigt återvänder till barndomslandskapen i Österbotten.

Yle Österbotten når Elin Petersdottir när hon precis står i beråd att inleda sin semester. Våren har hon spenderat mestadels i hemmet i Reykjavik, och som alla andra väntat ut pandemivågen.

Därför känns det extra roligt att det genast från start står klart att arbetet med komedifilmen Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga burit frukt.