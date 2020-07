USA:s självständighetsfirande överskuggades av coronaviruset - nya rekord i antalet smittade

Coronaviruset fördystrade årets självständighetsfirande i USA, som har flest bekräftade fall av coronasmitta i världen. Under det senaste dygnet har 43 000 nya fall bekräftats enligt Johns Hopkins University.

Fjärde juli brukar kännetecknas av grillfester, släktträffar och parader i USA, men i år dämpas firandet av en rädsla för coronaviruset.

Myndigheter har uppmanat människor att undvika fester och stanna hemma. Nästan 2,8 miljoner människor har bekräftats smittade av viruset i USA.

Rekordmånga fall i Florida

Coronavirusfallen har ökat i 36 stater, däribland Kalifornien, Arizona, Texas och Florida, uppger CNN.

I Florida rapporterade man på lördagen om rekordmånga bekräftade fall av covid-19, nästan 11 500 smittade. I Miami Beach råder numera utegångsförbud och det är obligatoriskt att använda ansiktsmask.

I både Kalifornien och Florida är många stränder stängda, då de annars brukar fyllas av glada firare. Los Angeles borgmästare Eric Garcetti varnade invånarna och sade att de ska anta att alla runtomkring dem kan vara smittobärare.

Barer som vanligen smockas på självständighetsdagen var stängda i Texas och Michigan. Också i Texas rekordökade antalet fall per dag, när man nu bekräftat 8 258 smittade på ett dygn.

Men inte alla traditionella firanden ställdes in. I New York hölls till exempel en årlig tävling i varmkorvsätning, med de tävlande omgivna av plexiglas, skriver New York Times. I år hölls tävlingen också utan publik och inomhus.

På vissa håll i landet har demonstranter begett sig ut på gatorna för att protestera på självständighetsdagen. I Baltimore drog demonstranter, som protesterade mot rasism, ner en staty av Christopher Columbus på lördagen.

Nytt dygnsrekord i världen

Coronavirusfallen fortsätter också att öka i världen. Under förra dygnet bekräftades drygt 212 000 fall, vilket är nytt dygnsrekord, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

Antalet dödsfall ligger stabilt på ungefär 5 000 per dag.

Coronasmittan ökar speciellt i USA, Brasilien och Indien. I nuläge har nästan 11 miljoner människor testat positivt för coronaviruset.

Källor: AFP, CNN, AP, Reuters