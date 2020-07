Rysk journalist dömd för att ha "rättfärdigat terrorism" – första gången lagen tillämpas mot en journalist

I ett kontroversiellt rättsfall har journalisten Svetlana Prokopjeva dömts betala drygt 6 000 euro i böter för att ha "rättfärdigat terrorism". Fallet härrör från hennes inlägg i en radiosändning, som även publicerades som en webbtext, och har väckt kraftiga motreaktioner. Prokopjeva tänker överklaga domen.

– Jag väntade mig inte att bli friad. Vi kommer att överklaga, berättade Prokopjeva för journalister strax efter att domen hade fallit på måndag.

Svetlana Prokopjeva jobbar för Radio Svoboda (RFE/RL), som finansieras av kongressen i USA och som ryska myndigheter har kategoriserat som en "utländsk agent".

En militärdomstol i staden Pskov, nära den estniska gränsen, dömde Prokopjeva att betala 500 000 rubel i böter, alltså drygt 6 000 euro. Paragrafen "rättfärdigande av terrorism" kan ge upp till sju års fängelse, och i det här fallet hade åklagaren yrkat på sex år. Dessutom ville åklagaren porta Prokopjeva från journalistyrket i fyra år, något som hon lättat konstaterade att inte hände.

– Den största vinsten var att jag inte förbjöds att utöva mitt yrke.

Den ryska staten har tillämpat paragrafen om rättfärdigande av terrorism mot flera internetanvändare de senaste åren, men Prokopjevas fall är det första där lagen tillämpas mot arbetet en journalist utfört.

Bakgrunden till rättsfallet ligger i ett självmordsattentat i slutet av 2018, då en 17-åring sprängde sig själv utanför säkerhetstjänsten FSB:s byggnad i Archangelsk. Den unga mannen dog själv och tre tjänstemän vid FSB skadades.

I Moskva Ekos direktsändning hävdade journalisten Prokopjeva att attentatet var ett resultat av det rådande politiska klimatet i Ryssland. Hon påstod att staten med sitt handlande själv har fostrat en generation medborgare som strider mot den. Hennes inlägg i sändningen publicerades senare också på en sajt i Pskov.