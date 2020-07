Sportjournalisten Filip Saxén: Jag har många gånger frågat mig varför män hatar kvinnor?

De övergrepp Filip Saxén utsattes för i sin barndom har förstört mycket i hans liv. I förlängningen har det ändå lett till att Hufvudstadsbladet, där han är sportchef, fått en mer jämlik sportjournalistik. Kvinnor får lika mycket utrymme som män på sportsidorna.

Han delar med sig av sin historia i sitt sommarprat i Yle Vega.

Sportjournalisten Filip Saxén glömmer aldrig dagen då han intervjuade den svenska höjdhoppslegendaren Patrik Sjöberg. Sjöberg utsattes för sexuella övergrepp under sin barndom och berättade öppet om skam, hat och ilska.

- Då intervjun var över tystnade vi. Det kändes som om luften vibrerade. Jag tog ett djupt andetag, mitt hjärta slog hårt, mina händer blev svettiga och rösten darrade då jag sa: ”Jag har också…”, berättar Filip.

Han blev genast avbruten av Patrik Sjöberg.

- ”Jag vet”, sa Patrik. ”Bara en som själv har utsatts för sexuella övergrepp ställer de frågor du ställde och förstår vad det handlar om”.

Filip Saxén år 1987 då hans handbollslag Dicken vunnit FM-guld för D-juniorer. Filip Saxén som barn. Bild: Privat/Filip Saxén

Ångest och depression efter övergrepp i barndomen

Filip Saxén talar om det känslomässiga kaos som har följt efter övergreppen i barndomen. Undertryckta känslor, obehag för närhet, kraschade förhållanden, ångest och depression.

- Det sägs att allt dåligt för med sig något gott. Men hur jag än försöker, kan jag inte hitta något positivt i de spår övergreppen satt i mig. Det finns inte en upplevelse, ett beslut eller en känsla jag inte hade klarat mig utan.

- För att hitta något positivt måste jag se utanför mig själv. Om det inte varit för övergreppen kanske våra sportsidor fortfarande var lika mansdominerad som förr. Utan det kanske damidrotten fortfarande stod i skuggan i Svenskfinland, funderar Filip.

Revolutionerande sportjournalistik

Efter att dammen brast i samband med #metoo hösten 2017, bestämde Filip att något måste göras. Han kände igen sig i de utnyttjade kvinnornas vittnesmål, i deras skam och ångest.

- Jag knackade på hos chefredaktören och frågade om hon är redo för en idé som kommer att revolutionera sportjournalistiken och leda till den största förändringen i HBL-sportens historia.

Filip berättar att hon skrattade lite nervöst och bad honom sätta sig ner och berätta.

- Efter en timme klev jag ut ur hennes rum. Det kändes som om jag svävade på moln. Hon hade köpt idén, skulle ta den vidare medan jag skulle köra igång arbetet med att förvandla våra sportsidor till något nytt och bättre.

- Nu var det dags att stå upp för jämställdheten och en bättre värld. Det var dags att bekämpa orättvisorna, rätta till de missförhållanden och de fördelar män före mig gett andra män, säger Filip.

Får brev om “dildopriser och fittjournalistik”

Tidningens förnyade sportjournalistik har hälsats med både ris och ros.

- Nästan varje vecka får jag feedback av läsare som på ett eller annat sätt uttrycker sig sexistiskt och kvinnoförnedrande. De skriver om ”lesboidrotter, dildopriser och fittjournalistik”.

- Jag har många gånger under de senaste åren frågat mig varför män hatar kvinnor? Jag tror att det handlar om den kollektiva rädslan och osäkerheten som kommit då kvinnor inte längre nöjer sig med att stå i skuggan.

Då de inte längre går med på att definieras utifrån män och då idrottsvärldens patriarkala strukturer sakta men säkert monteras ner.

Filip erkänner att han själv har varit en del av problemet

- Jag har varit del av den kultur som lyft fram män, som prioriterat herridrott och som upprätthållit de strukturer som gjort att manlig idrott är normen och det som når den stora massan.

Filip var tidigare en av dem som genom sina val bidrog till att damidrotten inte fått samma synlighet som herridrotten.

- Jag har skrivit om män, jag har valt att inte skriva om kvinnor. Då jag som medelålders vit man bestämmer mig för att bryta dom här normerna och mönstren ses jag som en förrädare.

En del har gått så långt att de säger att Filip diskriminerar män då han inte ger dem samma utrymme som tidigare.

- Att jag kallar mig feminist är det ultimata beviset för att jag inte är en riktig man. Jag motsvarar inte deras bild av manlighet utan representerar något främmande och samtidigt lite skrämmande.

Filip Saxén intervjuar HIFKS:s målvakt Kevin Lankinen efter en ligamatch år 2016. Filip Saxén gör intervju. Bild: Foto: Tor Wennström

Når i dag en ny publik

Filip Saxén understryker ändå att han minst lika ofta får positiv respons för tidningens nya feministiska sportjournalistik.

- ”Tack för att du gång på gång lyfter fram jämställdhet i er bevakning”, skriver både kvinnor och män.

Sportsidorna intresserar allt fler.

- ”Förr fick jag hålla sportsidorna för mig själv men nu vill också min fru och mina döttrar läsa dem”, är kanske den bästa feedbacken man kan få.

Det finns ett stort intresse för damidrott och jämställdhet.

- Vi når en ny publik med våra sportsidor.

Han är ingen hjälte

En del ser det som att han gör kvinnor en tjänst eller rentav att han är en hjälte, då han lyfter fram damidrotten.

- Men det handlar inte om att göra någon en tjänst, det handlar inte om att vara en hjälte och det handlar inte om att trycka ner någon annan i processen.

Det handlar om att idrott är idrott oberoende av vem som utför den.

- Det handlar om att ge kvinnor samma möjligheter som män. Det handlar om rättvisa och det handlar om jämställdhet.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Sixx: A.M. – This Is Gonna Hurt

Kent: Stoppa mig juni (lilla ego)

In This Moment: The Fighter

The Pretty Reckless: House On A Hill

Taylor Swift: The Man

Against The Current: Brighter

Sixx: A.M. – Skin