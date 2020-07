Flickvännen fick Oskar Lindblom att kontakta läkare – nu är behandlingen avslutad: ”Förstod inte riktigt att jag hade cancer, jag hade ju bara ont i ett ben”

Regelbundna läkarkontroller väntar men sista cellgiftbehandlingen är avklarad och Oskar Lindblom mår bra. Efter sex månader borta från ishockeyn vill han nu stötta sina lagkamrater när träningslägret börjar – och kanske även träna på is.

Det var i december som Philadelphia Flyers anfallare Oskar Lindblom fick beskedet att han hade drabbats av Ewings sarkom, en typ av skelettcancer.

Lindblom inledde direkt behandlingen som han beskriver som tuff både psykiskt och fysiskt i en intervju för Expressen. Förra veckan, ungefär sex månader efter beskedet, avslutades cellgiftsbehandlingen och nu jobbar han för att ta sig tillbaka till ishockeyn.

Att cancern över huvud taget upptäcktes tackar Oskar Lindblom sin flickvän för. Det var hon som övertalade honom att kontakta läkare då han hade en bula på benet.

– Jag trodde att det hade att göra med en smäll jag hade fått i samband med någon match, men Alma ville att jag skulle gå och kolla upp det. Så gjorde jag det och efter en röntgenundersökning och en biopsi kom beskedet efter några dagar.

– Jag förstod inte riktigt att jag hade cancer, jag hade ju bara ont i ett ben. Men när jag blev inlagd insåg jag ”Åh shit” det här är verkligen sant. Det var riktigt tungt när jag inledde den första behandlingen, säger Lindblom till tidningen.