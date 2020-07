Nya stora karantäner i Australien - delstaten Victoria isoleras inför "ohållbart läge" och Melbourne stängs ned

Gränserna till granndelstaten stängs, hela delstaten beläggs med karantänåtgärder och delstatens största stad Melbourne stängs i praktiken helt för att få coronaläget under kontroll. Åtgärderna är i kraft i sex veckor, meddelar delstaten Victorias premiärminister.

- Jag tror att en känsla av självbelåtenhet har tagit fäste bland oss och vår frustration har vunnit över försiktighet. Jag tror att alla känner någon som inte har följt reglerna så väl som de borde ha gjort, sade delstaten Victorias premiärminister Daniel Andrews då han meddelade om nya strikta karantänåtgärder för delstaten.

Delstaten rapporterade 191 nya fall i måndags, tiofaldigt fler än i någon annan delstat i landet.



Andrews hade redan tidigare meddelat att gränsen mellan Victoria och granndelstaten New South Wales skulle stängas.

Beslutet fattades efter att flera oroande smittokluster uppdagades i delstaten, de flesta i Melbourne.

Andrews varnade redan tidigare om nya karantänåtgärder för hela delstaten, men de åtgärder som nu sätts i verket är ännu striktare än de spekulationer som förekom i medierna.

Delstaten kommer nu att införa strikta karantänbestämmelser i sex veckor.

Åtgärderna för Melbourne, där nio stora bostadskomplex har varit isolerade på grund av många bekräftade coronafall, är ännu striktare än i resten av Victoria.

Australiens näst största stad stängs i praktiken helt ner. Andrews beskrev de kontroller som ska införas som att slå upp en hård gräns runt hela metropolområdet.

- Vi har nu en ohållbart snabb spridning och måste vidta kraftiga åtgärder för att det här inte ska skena iväg tills vi inte har någon kontroll, sade Andrews.