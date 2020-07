Ön Ärjänsaari vann publikomröstningen! Egenland besöker Kajanalands vackraste sandstrand med ångbåt

Publikomröstningen var jämn, men slutligen drog Ärjänsaari i Ule träsk det längsta strået. Egenland bekantar sig med ön i augusti.

Bland mer än femtusen sammanlagda tips är det svårt att välja de bästa, men i och med omröstningen fick ni påverka händelseförloppet. På väg norrut är det intressant att stanna i Kajanaland, där Egenland inte filmat förut.

Många har tipsat om Ärjänsaari under åren, och nu reser produktionsteamet till ön med ångbåt där en Eino Leino-inspirerad enmanspjäs äger rum. Under samma resa spelar teamet in resmål i Lappland.

Coronapandemin har påverkat också Egenlands inspelningsplaner, men i augusti, september och delvis oktober ska den fjärde säsongen ta form, och ett antal kulturresmål som publiken tipsat om ska spelas in.

Höstens inspelningsplaner är ännu delvis öppna, så har du ett fantastiskt tips om en okänd pärla, skicka in ditt förslag här!

Redaktionen förbehåller sig rätten till förändringar. Yle följer gällande coronarestriktioner.



Egenland Publiken gör Egenland

Egenland är ett tvåspråkigt kulturreseprogram och en reseguide till Finland som lyfter fram era, publikens, bästa och originellaste resmålstips. I dagsläget har Egenland fått in över 4000 publiktips. I programmets webbreseguide hittar du över 100 av dem. Har du ett smultronställe som Finland borde veta om? Dela med dig av ditt tips med Egenland-redaktionen via tipsformuläret, genom att skriva till oss på egenland@yle.fi eller genom att skicka ett meddelande på instagram. Egenland finns till för alla

På följande plattformar kan du uppleva vårt unika land: Egenland har satt resmålen på kartan, bokstavligen: Egenlands karta

För gyllene glimtar av vårt unika land och dess människor: Egenland på instagram @egenland

Se och hör om enskilda resmål: resmålsvideor på Yle Arenan

För inlevelserik långläsning om äkta resepärlor: reseguide på adressen svenska.yle.fi/egenland

Se tv-avsnitten: Du hittar Egenlands alla tv-avsnitt (3 säsonger) på Yle Arenan. Är du intresserad av att utbyta tips om unika resmål i Finland? Då är du varmt välkommen med i facebookgruppen Poikkea polulta/På andra vägar. Gruppen administreras av Egenland-redaktionen.