Företagaren Christer Schoultz: Min största dröm är att få leva ett nyktert liv – och min största rädsla är det motsatta

Han körde med högsta växeln i, klättrade snabbt på karriärstegen och avverkade relationer på löpande band. Men sedan måste styrelseproffset, fembarnspappan och alkoholisten Christer Schoultz tvärbromsa.

I sitt sommarprat i Yle Vega berättar han hur den bromsningen antagligen räddade hans liv.

Christers fru Tuula hade fått nog och bad honom ta ansvar för sitt liv, sin framtid och sin sjukdom. Hon hade fått hjälp med sitt medberoende och slutade möjliggöra Christers drickande.

– Tuula sa att hon och hela vår familj älskar mig, men att min sjukdom fick dem alla att må dåligt. Ingen väljer sina gener, men alla har ett ansvar för att sköta sina sjukdomar.

Christer fick välja mellan två dörrar, hemdörren eller rehabilitering. Om han valde rehabilitering, lovade frun att det fanns en chans att han kunde komma tillbaka genom hemdörren.

– Själva tillnyktringen var ganska enkel. Kanske jag hade sjunkit tillräckligt djupt? Än i dag känns det som att jag har druckit varenda droppe sprit som var menad för mig.

För första gången fick Christer svar på varför han drack. Han lider av den ärftliga sjukdomen alkoholism. Om tillnyktringen var enkel var det medberoende Christer skapat i barndomen desto svårare att bli av med.

– Under behandlingen lärde jag mig att min far inte var en elak narcissist, utan en alkoholist, och att han därför betedde sig så själviskt.

Äntligen kunde Christer förlåta sin far.

– En miljon kilo föll från mina axlar och för första gången kunde jag börja leva mitt eget liv.

Christer Schoultz på den enda bild han har av sig och sin pappa, år 1976. “Pappa blev nykter först i graven.” Christer Schoultz i sin pappas famn 1976. Bild: Privat/Christer Schoultz

Tog på sig rollen som clown

Christer Schoultz växte upp som tredje och sista barnet i en akademisk familj. Som barn var han blyg och känslig. Han var nyfiken och hade svårt att sitta stilla.

– Jag kommer inte ihåg så mycket från min barndom, som vuxen tänker jag att bristen på barndomsminnen beror på att stämningen där hemma var så tung.

Föräldrarna grälade mycket, ibland var det skrik och bråk långt in på nätterna. Barnen hade det jobbigt och Christer tog på sig en roll.

– Jag började spexa för att höja den dystra stämningen och blev clownbarnet som distraherar och skämtar bort det spända och svåra i familjen.

År 1994. Christer 19 år har druckit sedan han var 11, slocknat och gått bakfull till skolan. “Idrottandet med träningsläger och tävlingar var en handbroms mot mitt drickande, men varje ledigt veckoslut fylldes med 'dokande'.” Christer Schoultz selfie 1994. Bild: Privat/Christer Schoultz

“Jag har hela livet kämpat med en känsla av att inte duga”

Christers föräldrar skilde sig innan han började skolan och relationen till pappan blev svagare. Christer sökte sin fars uppmärksamhet.

– Jag minns hur illa det kändes då pappa hade glömt min födelsedag, eller när han beskyllde mig för att inte hålla kontakten. Han lät ofta underlig i telefonen, senare fattade jag att han var berusad när han ringde.

Barndomen lämnade djupa sår i Christer.

– Jag har först som vuxen lärt mig att förstå och behandla mina känslor. Jag har sprungit undan känslor i hela mitt liv, de har stannat obehandlade inne i min kropp.

Christer var också stressad över hur familjen skulle klara sig ekonomiskt.

– Vi hade det stramt och jag började skämmas för det. Skammen återspeglas i nästan allt jag har gjort senare i livet.

Christer och hans nuvarande fru Tuula på bröllopsresa i New York. “Två dagar av resan satt jag på hotellrummet och drack sprit rakt ur flaskan. Romantiskt.” Christer Schoultz med fru på bröllopsresa poserar vid sjö med stadsvy i bakgrunden. Bild: Privat/Christer Schoultz

Jobbar med att bli fri från sitt medberoende

En stor del av barnen till alkoholister är medberoende och skapar beteendemönster som är skadliga för dem. Christer lärde sig tidigt att dölja sina egna behov och sätta alla andras välmående före sitt eget.

– Det blev en röd tråd i mitt liv och avspeglades senare i mina vuxna relationer. Jag hade format ett klart mönster av medberoende-beteende.

När Christer Schoultz blev nykter och blev av med sitt flyktverktyg alkoholen tvingades han möta sina känslor. Vägen tillbaka blev lång och jobbig.

– Efter att ha levt ett helt liv utan att att kunna älska eller uppskatta mig själv, går det inte på några dagar eller månader att lära sig det.

Christer är en av dem som medverkar i dokumentärfilmen Miehiä ja poikia som kom ut 2019. Man och pojke på brygga. Holme i bakgrunden. Bild: Oktober

Christer Schoultz berättar i sitt sommarprat om hur djupt ner i alkoholismen han tvingades sjunka, om de människor han svek och de jobb han förlorade – och om den långa vägen tillbaka, till familjen och till sig själv.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

U2: Beautiful Day

Matchbox: Rockabilly Rebel

Genesis: You’re no son of mine

Billy Idol: Rebel Yell

U2: One

Lars Roos: Only Love

Simon & Garfunkel: Bridge over troubled waters