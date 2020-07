GIF-löparen med det udda förnamnet är i sitt livs form – Filiph Johansson är statistiketta i Finland på banvarvet: ”Det ger ingen fördel i Kalevaspelen”

Ålder: 23 år

Förening: Gamlakarleby IF

Smeknamn: Fille. Under åren vid Vörå idrottsgymnasium kallades jag för Mike. Vi var två på fotbollslinjen hette Filip och då jag också höll på med friidrott började de kalla mig för Mike som i Michael Johnson.

Tränare: Thomas Asp (tidigare Håkan Prest)

Förebild: Mamma och pappa.

Bästa idrottsminne: Sverigekampen 2018 då vi vann kampen i Tammerfors.

Favoritmat: Makaronilåda

Favorit-tv-serie: The Office

Senast lästa bok: Bröderna Ohlsson: sex decennier i Bajens tjänst