Regeringen förhandlar om reserestriktionerna - snart kan det bli tillåtet med resor från länder utanför EU

Regeringen fattar under onsdagen beslut om reserestriktioner. Det kan bli möjligt att resa till och från en del länder utanför EU, till exempel Japan.

Från och med den 15 juni har det varit fritt att resa till Finland från Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen. Folk som reser in till Finland från de här länderna behöver inte hålla sig i karantän.

Redan under förhandlingarna i juni beslutade regeringen att det är möjligt att lätta på restriktionerna för sådana länder där högst åtta coronafall bekräftats per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen.

För tillfället fyller tio EU- och Schengenländer de här kriterierna.

- Finland tar ett steg i taget, vi följer med epidemin noga. Just nu ser läget ganska bra ut i Europa, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) på väg in till förhandlingarna.

Hon säger att regeringen under dagens lopp även kommer att diskutera reserestriktioner till länder utanför EU.

- Vi diskuterar det så kallade trafikljussystemet, att folk kunde resa till och från de gröna länderna, säger Ohisalo.

Ohisalo hoppas ändå att finländarna noga överväger om de alls ska resa utomlands i sommar.

- Res gärna i hemlandet, det tänker jag göra. Vi har ett vackert land och vår turismsektor har lidit enormt, så jag rekommenderar att alla reser inrikes den här sommaren.

Haavisto diskuterar bärplockare med Thailand

- Thailand fattar beslut om bärplockarna inom kort. Vi hade på förhand kommit överens om en kvot på 3000 bärplockare men Thailand vill inte låta sina medborgare resa om läget inte är tryggt, säger utrikesminister Pekka Haavisto (Gröna).

Haavisto säger att han har varit i kontakt med de thailändska myndigheterna och även landets premiärminister. Dessutom har han diskuterat bärplockarnas arbetsvillkor med de finländska företagarna.

- Den världsomspännande krisen är verkligen inte över, 11 miljoner människor har smittats. En andra våg har brutit ut i Australien medan vissa länder ser sina första fall. Så vi måste öppna gränserna långsamt, säger Haavisto.

I Spanien har en del regioner nu isolerats från resten av landet på grund av en ökning av antalet fall. Haavisto säger att man ändå inte kan skapa reserestriktioner till enskilda regioner i länder utan att man måste se på medeltalet.

När det gäller Sverige säger Haavisto tydligt att coronaepidemin inte är någon landskamp.

- Nu ser det ut som om den svenska epidemitoppen är nådd och läget håller på att bli bättre. Norra Sverige, till exempel Gällivare, är ändå ett orosmoment. Vi är redo att hjälpa med med sjukvården i området om det behövs, säger han.

Finlands linje är strikt också i fortsättningen

- Finlands coronalinje är bland de striktaste i Europa. Det handlar om att vi har lyckats bra med att stävja epidemin och inte vill att en öppning av gränserna ska förstöra detta, säger Haavisto.

Statsminister Sanna Marin (SDP) är på samma linje som Haavisto. Hon säger ändå att man inte ska stirra sig blind på siffror.

- För att vi ska öppna gränsen till ett visst land måste epidemin vara på nedgång och under kontroll. Vi måste ändå också titta på åt vilket håll epidemin går, om det håller på att bli bättre i landet, eller om fallen ökar, säger Marin.

Hon säger att arbetsresor kunde bli möjliga även till länder utanför EU för att få igång handeln.

- Japan är ett av de länder vi kunde öppna gränserna till. Både de japanska turisterna som reser till Finland och handel med Japan är viktiga för vår ekonomi, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari (SDP).

Enligt honom är turismen en av de mest växande sektorerna inom den finländska ekonomin och coronakrisen är ett enormt bakslag för branschen. Finland har ändå flera trumfkort, menar han.

- Vi är ett land med mycket utrymme - ett stort land med få människor, och vi är bra på att hålla avstånd till varandra. Det här kan locka turister också under coronapandemin, säger Skinnari.