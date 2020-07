Favorit i repris – filmer man kan se om och om igen: Sleepless in Seattle

Bild: imago images / United Archives/ All Over Press

Annie (Meg Ryan), Jonah (Ross Malinger) och Sam (Tom Hanks) träffas för första gången på toppen av Empire State Building.

Det finns dagar då allt känns motigt och grått. När känslorna går i moll och energinivån parkerat under nollstrecket. Då kan det löna sig att plocka fram dessa färgglada filmfavoriter.

När man anser en kärleksfilm vara ”för mycket Hollywood” betyder det vanligen att filmen ifråga inte är mycket att hurra för.

Antagligen anses den vara alltför sentimental eller sockrigt söt. Eller både ock.

Men det finns filmer som lyckas skruva upp Hollywoodfaktorn på ett sätt som gör att sagoskimret lägger sig helt rätt över duken. I vissa fall håller magin bara i vissa scener – men ibland bär den från början till slut.

Framgångsrik sömnlöshet

När manusförfattaren Nora Ephron skrev Sömnlös i Seattle (1993) var hon redan ett namn det talades om i Hollywood.

Hon hade Oscarnominerats för Silkwood (1983) och bidragit till att göra When Harry Met Sally (1989) till en milstolpe inom romcom-genren.

Regissören och manusförfattaren Nora Ephron under filminspelningen av You've got mail. Nora Ephron står vid en filmkamera och ser glad ut. Bild: Copyright � �Warner Bros/courtesy Everett Collection / Everett Collection/All Over Press

Nu envisades hon med att hon själv ville regissera sin senaste story. En story om en änkling vars son ringer upp en radiosändning för att berätta om pappas sorg.

En radiosändning som en nyförlovad kvinnlig journalist i en helt annan del av USA råkar höra och hänföras av.

VEM är denne underbare man och varför känner hon att hon bara MÅSTE träffa honom?!

Annie (Meg Ryan) kan inte sluta tänka på den man hon hörde i radion. Närbild då Annie (Meg Ryan) sitter i en bil och funderar och ler. Bild: imago images / United Archives/ All Over Press

Återstoden av filmen kretsar kring Hennes försök att komma i kontakt med Honom och inte förrän i den avslutande scenen möts de. Högst uppe på Empire State Building. I skuggan av Valentine´s Day-firandet.

Här har vi alltså en supersöt kärleksfilm som är helt renons på sexuella undertoner – en film som bygger på en oskuldsfull längtan efter den perfekta kärleken.

Eller det ögonblick som i filmen gång efter annan beskrivs som ”magic”.

Och konstigt nog faller bitarna på plats.

Kemin mellan Meg Ryan och Tom Hanks fungerar, birollerna är minutiöst komponerade och referenserna till klassikern An Affair to Remember (1957) bidrar med en känsla av att Ephron medvetet leker med Hollywoodfaktorn.

Åh! Becky (Rosie O'Donnell) och Annie (Meg Ryan) sitter i soffan och ser om filmen An affair to remember. Becky (Rosie O'Donnell) och Annie (Meg Ryan) sitter i soffan och ser om filmen An affair to remember. Bild: imago images / United Archives/ All Over Press

Här är det inte ”less is more” utan ”ju mer dess bättre” som gäller.

Låt dansen lyfta dig!

Om man börjar må illa av blotta tanken på romcom-genren kan man istället försöka sig på att söka tröst bland dansfilmerna.

Vem blir väl inte åtminstone lite uppiggad av scener där alla brister ut i sång och dans. Dessa till synes spontant uppkomna och lätt framförda nummer som vibrerar av starka känslor.

Ginger Rogers och Fred Astaire i filmen Swing Time (1936). Ginger Rogers och Fred Astaire dansar och ser skrattande på varandra i filmen Swing Time. Bild: imago stock&people/ All Over Press

Från Fred Astaire & Ginger Rogers i snart sagt vilken film som helst till Swayze & Grey i Dirty Dancing (1987). För att inte tala om färgsprakande musik & danskarameller som Moulin Rouge (2001).

Men också filmer som inte är renodlade musikaler kan innehålla oslagbara dansnummer.

Tänk bara på Bradley Cooper & Jennifer Lawrence i Silver Linings Playbook (2012), Richard Gere & Jennifer Lopez i Shall We Dance (2004) eller Antonio Banderas sexiga uppvisning i Take the Lead (2006).

Men vill man plocka fram ett enda klassiskt dansnummer så lönar det sig alltid att gå tillbaka till inledningsscenen i West Side Story (1961).

Där har vi en genialisk dansscen som har allt!