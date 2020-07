Nu vågar finländarna resa igen - redan nästa vecka flyger charterplan till Grekland

Resebolagen tar emot de lättade reserestriktionerna med öppna armar - och efterfrågan på resor är enligt dem stor. Redan nästa vecka kommer finländare att flyga ner till Grekland för att solsemestra.

Igår blev det klart att Finland öppnar gränserna mot ett tiotal europeiska länder, bland dem Grekland och Malta.

Även resande från Cypern, Irland, Andorra, San Marino och Vatikanstaten tillåts.

På resebolaget TUI har man utökat antalet resor till Grekland redan nu i sommar. Två flyg till Kreta åker iväg redan nästa vecka och de är så gott som fullbokade.

- Senast jag tittade fanns det bara ett par enstaka platser lediga, säger Mari Berg på TUI:s kommunikation i Finland.

Svenska TUI blev nyligen tvungna att hämta hem svenska turister som rest till Grekland genom bolaget, men Berg tror inte att det kommer hända de finländska turisterna.

- I Finland har vi den senaste tiden haft omkring 2 smittade per 100 000 invånare, det är långt under regeringens gräns på 8 smittade per 100 000, säger Berg.

Många vill säkra en höstsemester

Regeringens lättade restriktioner verkar ha en inverkan på finländarnas resbenägenhet. Mari Berg säger att man redan i flera veckor märkt ett ökat intresse för resor.

Främst bokar finländarna resor till hösten och vintern, men också till sommaren 2021.

- De senaste veckorna har vi fått fler ombokningar och nya bokningar än avbokningar. Det är ju positivt för resebranschen, säger Berg.

Till hösten kommer utbudet av resmål att utökas ytterligare, troligtvis tillkommer Cypern och Thailand.

Men vilka resmål det blir beror på regeringens riktlinjer. I dagsläget är reserestriktionerna för bland annat Spanien och Turkiet fortfarande i kraft.

Först år 2023 reser vi lika mycket som innan pandemin

På frågan om hur researrangörerna kan tillgodose tryggt resande för sina kunder säger Berg att de förser sina kunder med information om vad de ska tänka på före, under och efter resan och hur de ska handla i olika situationer.

- På destinationerna har vi gjort olika åtgärder som ska minska närkontakt. Till exempel är många gruppaktiviteter inställda.

Just nu kan TUI erbjuda resor till ungefär 30-40 procent av den normala kapaciteten. Enligt Berg innebär det att de just nu inte kan möta efterfrågan på resor.

- Det kommer ta lång tid innan vi har samma kapacitet som innan pandemin, vi räknar med att det blir så först 2023.