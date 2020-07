Rekordstora mängder mikroplastpartiklar i prov tagna utanför Borgå - orsakerna kan vara många

Prover visar att det finns mikroplastpartiklar utanför många kuststäder, men mest utanför Borgå. Forskare Jyri Tirroniemi vid Finlands miljöcentral tror att föroreningen beror på flera faktorer.

Forskare vid Finlands miljöcentral (SYKE) har hittat rekordstora mängder mikroplast i vattnen utanför Borgå. Nyheten publicerades först av

MTV Uutiset.

Det handlar om 22 000 mikroplastpartiklar i ett kilo torrt bottensediment i ett prov taget nära Nikuvikens strand.

Orsakerna till varför mikroplastpartiklar samlats på bottnen är många, säger forskare Jyri Tirroniemi till Yle Östnyland.

- Det är fråga om flera källor och naturförhållandena inverkar på var de hamnar, till exempel strömmar och vindar. Men vi vet inte tillräckligt om vad det beror på och varifrån partiklarna kommer än.