Rasmus kan inte sova på grund av hettan i sin lägenhet – jurist: "Rätt till nedsatt hyra om bostaden är bristfällig"

Rasmus Hellén tampas med temperaturen i sin lägenhet under sommaren. Temperaturen går aldrig under 29 grader, trots att det kan vara betydligt mycket svalare utomhus. För att hyresgästen ska ha rätt till nedsänkt hyra bör temperaturen inomhus stiga upp till 32 grader. Hellén längtar efter en lösning från hyresvärden Arcada Nova, som inte vill kommentera det specifika fallet.

Studerande som bor i Majstrandens studentbostäder i Helsingfors har länge haft problem med inomhustemperaturen. Yle Huvudstadsregionen har tidigare rapporteratom att lägenheterna är energisnålt byggda och små, vilket är en av orsakerna till att det är svårt att få lägenheterna svala.

Det är onsdag eftermiddag. Temperaturen utomhus ligger kring 16 grader och det blåser, men inne hos Rasmus Hellén visar termometern 29,7 grader. Luften är unken och tung.

– Temperaturen inne i lägenheten har inte varit under 29 grader sedan den första värmeböljan under midsommaren. Inte ens under natten fast jag sover med fönstret öppet.

Rasmus Hellén började mäta inomhusluften efter att han såg att hans kompis hade en termometer hemma hos sig som mätte 35 grader. Han tänkte att han har det mycket hetare hemma hos sig och började följa med läget. Rasmus Hellén står framför ett fönster. Bild: Yle/Nadine Nousiainen

Hellén bor i en lägenhet på sjätte våningen på Byholmsgränden. Det finns endast ett fönster vilket gör det omöjligt att få korsdrag i lägenheten.

Han har mätt temperaturen inne i lägenheten sedan midsommaren och för bok över läget. Han har kontaktat hyresvärden Arcada Nova för att försöka komma på en lösning på situationen.

– Jag berättade för dem exakt hur jag har utfört mina mätningar. Som svar fick jag att de inte kan göra någonting eftersom huset är välisolerat och att det skulle gå emot deras miljökrav om de skulle börja kyla ner lägenheterna, säger Hellén.

Enligt Social- och hälsovårdsministeriets förordning ska temperaturen inomhus inte överskrida 32 grader. Om den gör det kan hyresgästen ha rätt till lägre hyra.

Den högsta temperaturen Hellén mätt i sin lägenhet var 35,6.

– Jag har svårt att sova på nätterna och vaknar 5-6 gånger under natten eftersom det är så hett.

Jurist: "Om lägenheten är bristfällig har man rätt till lägre hyra"

Enligt Kristel Pynnönen, biträdande chefsjurist vid Finlands Fastighetsförbund, har hyresgästen rätt till lägre hyra om bostaden är bristfällig.

– Situationen är knepig. Här uppstår frågan att eftersom temperaturen inte överskrider 32 grader så kan man helt klart säga att man inte har rätt att få lägre hyra överhuvudtaget. Man kan också tänka sig att när det är nära 30 eller 32 grader en längre tid och det är olidligt hett i bostaden att den är bristfällig redan på grund av det, säger Pynnönen.

Enligt Pynnönen har det pratats om att hyresgästen kan ha rätt till en 10 till 20 procent lägre hyra för den period som temperaturen överskrider 32 grader.

– Om temperaturen under en längre tid närmar sig 32 grader tycker jag att man kan vända sig till hyresvärden. Det är klart att man kan kräva att en lägenhet ska vara i hälsosamt skick.

Kristel Pynnönen, biträdande chefsjurist vid Finlands Fastighetsförbund, hoppas att liknande ärenden inte går så långt som till rätten eftersom förordningen gällande inomhustemperaturen är klar. Kristel Pynnönen. Bild: Yle

Ifall hyresvärden väljer att inte göra något åt saken kan det i värsta fall bli en tvist om frågan.

– Det lönar sig för hyresgästen att dokumentera temperaturen och skaffa bevis om att lägenheten varit i bristfällig. Med bevis kan man vända sig till hyresvärden med ett skriftligt krav, säger Pynnönen.

Enligt henne kan ärendet behandlas i rätten men hon hoppas att det inte går så långt.

– Det står tydligt i lagen att hyresgästen har rätt att få en skälig hyressänkning under den tid som lägenheten inte varit i det skick som krävs. I det här fallet kan det tillämpas på att temperaturen överskrider 32 grader, säger Pynnönen.

Fastighetsbolaget Arcada Nova vill inte kommentera det här fallet utan hänvisar till ett tidigare svar där man uppger att orsaken till hettan är de krav som ställdes i bygglovet, det vill säga att huset ska vara så energisnålt som möjligt.