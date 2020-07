Skådespelaren Christoffer Strandberg: Det har rynkats på näsan i finrummet åt att jag sysslar med sketch-humor

När skådespelaren och Vegas sommarpratare Christoffer Strandberg började figurera i breda underhållningsprogram som Putous och Tanssii tähtien kanssa var han förberedd på en del negativ publicitet.

Men det förvånade honom att den finlandssvenska teaterkonsteliten var hårdast.

Skådespelaren Christoffer Strandberg har alltid jobbat brett. Han har gjort allt från drama, musikal och improvisationsteater till programledarjobb för radio och TV.

Sitt stora nationella genombrott fick han för några år sedan, då han kom med i det finska sketchprogrammet Putous på MTV3.

- Att vara känd är inget jag har strävat efter, men jag har varit fullt medveten om att en viss offentlighet är oundviklig om man är på TV i program som en femtedel av folket tittar på, säger Christoffer.

- Jag har accepterat det som en del av dealen för att få utmana mig själv och utvecklas som skådespelare och humorskapare.

Responsen är positiv till 98 procent

Förutom en del bottenslamsjournalistik har Christoffer mest mötts av positiv respons.

- När det gäller media har jag valt taktiken att ge lite av mitt privatliv, för att minska på nyfikenhet och snokeri. En taktik som jag tycker att ha fungerat rätt okej.

Ute på stan möts han nästan alltid med artighet.

- När jag blir igenkänd i matbutiken är människor i regel oerhört positiva och artiga mot mig. Till och med på some är 98% av responsen positiv!

Då pratar Christoffer om sina egna kanaler.

- Om man gräver i cyberrymdens kommentarsfält hittar man självfallet bara skit.

- Kanske jag inte är så provocerande som jag själv har trott.



Nöpö-Felix, en av karaktärerna som Christoffer skapat för sketchprogrammet Putous. Christoffer Strandberg som Nöpö-Feelix Bild: Privat/Christoffer Strandberg

Kritik från de egna

De reaktioner som överraskat honom mest har kommit från kolleger och gamla Teaterhögskolepedagoger.

- Det har rynkats på näsan i finrummet åt att jag sysslar med denna lägsta av scenkonstformer: sketch-humor, för hela familjen, på TV, på finska. Usch!

Sketchprogrammet som Christoffer framgångsrikt medverkat i tre säsonger, tycks vara den värsta svordomen bland teaterkonsteliten.

- Jag har bland annat fått höra att Putous är dit skådisar hamnar när de inte lär sig att göra ett riktigt rollarbete.

Men ingen "hamnar" i Putous.

- Jag kan trösta min gamla professor med att säga att det är ingen fara, ingen hamnar till Putous, det är ett aktivt och frivilligt val man gör.

Alla skådespelare som medverkar i programmet måste göra en provspelning som övertygar så väl produktionsbolagets som TV-kanalens beslutsfattare.

”Du har potential sidu”

- Jag får också höra av säkert välvilliga, men ack så klumpiga, ofta äldre kollegor att “oj så du är så tassig i det där, vad heter det nu, nå det där finska programmet, men hördu någon gång ska jag nog regissera dig i någon riktig roll. Du har potential sidu”.

- Det är väl tänkt som en komplimang, men det känns inte riktig så.

Christoffer har en femårig universitetsutbildning för att klara en variation av uppdrag som skådespelare.

- Det att jag är med i Putous betyder inte att jag inte kan spela Tjechovs eller Shakespeares texter.



Christoffer vann i vintras danstävlingen Dansar med stjärnor, tillsammans med sin danslärare Jutta Helenius. Christoffer Strandberg kramar kvinna på tv. Bild: Lehtikuva

Gråter inte över kritik

Tidigare skulle ett dylikt förakt från “de egna” har varit förkrossande för Christoffer – men inte i dag längre.

- Jag fäller inga tårar inför högmod. Tvärtom så påminner det mig enbart om att lyssna på min egen intuition och på dem som jag vet att vill mitt bästa.

Och de är som tur många!

- Jag har hittills gått min egen väg och är nöjd över vart den har burit, så jag fortsätter att gå, rak i ryggen dessutom.

Christoffer Strandberg sommarpratar i Yle Vega, bland annat om vikten av att gråta – både glädjens och förtvivlans tårar.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

