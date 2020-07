Veckoslutsläsning: Sekter finns överallt, finska rymddelar skickas till Mars, virtuell verklighet allt vanligare i konsten

View this post on Instagram

Skulle du vilja besöka ett virtuellt museum? Allt fler konstnärer jobbar med VR-teknik och i framtiden kommer vi uppleva konst vi inte kan föreställa oss i dag. Det är redan möjligt att uppleva konst på ett museum som existerar endast i den virtuella verkligheten. Här får du ett smakprov på hur det kan se ut. #virtualreality #museum #svenskayle