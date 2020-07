År 1986 kom en 23-årig yngling vid namn Mecki Andersson tillbaka hem till Jakobstad från sin interrailresa, och i bakfickan hade han en idé han fått i Köpenhamn. Han ville grunda ett musikcafé som samtidigt skulle göra ungdomsarbete.

Till en början var verksamheten så heimlaga att om man ville sitta på en spelning fick man ta med sig en egen stol. Numera är After Eight förutom ett populärt lunchställe också en klubb som ger möjlighet åt unga artister att spela sin musik inför publik för första gången. Workshoparna, hostellet, cykelverkstaden och övriga projekt ger unga en fast punkt i livet – till och med 80% av de ungdomar som deltagit i ungdomsarbetet kommer in på arbetsmarknaden.

