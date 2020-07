Ny tidtabell skär ner på veckoslutsturerna till och från Nickby: “Sparåtgärderna är en följd av coronaepidemin”

Enligt vintertidtabellen som Helsingforsregionens trafik har gjort blir det avgångar endast var fjärde timme från Nickby till Helsingfors under veckosluten. Buss som väntar på att köra iväg från ändhållplatsen. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Antalet direkta bussförbindelser mellan Nickby och Helsingfors minskar med hälften under veckosluten. I den vintertidtabell som Helsingforsregionens trafik (HRT) har gjort är det avgångar endast var fjärde timme.

Det är middagsro i juli som gäller vid bussterminalen i Nickby.

Buss nummer 841 väntar på att köra de fåtaliga passagerarna mot Söderkulla och sedan vidare till Östra centrum. En regnskur sveper över den rätt tomma Stora Byvägen.

En Nickbybo som jag talar med beklagar sig över tidtabellsförändringen.

Han tycker att det är en klar försämring av kollektivtrafiken i Sibbo, men eftersom han själv så gott som alltid kör bil vill han inte kommentera det hela mer.

Kommentarer finns det däremot gott om på sociala medier. I Nickbygruppen på Facebook är diskussionstråden lång.

Lokalpolitikern Kicka Lindroos (SFP), som är Sibbos suppleant i HRT:s beslutande organ, summerar debatten.

Vintertidtabellen har väckt debatt på sociala medier. Tom busskur. Bild: Yle/Mikael Kokkola

- I den väldigt omfattande diskussionen verkar alla vara väldigt missnöjda med att antalet bussturer minskar på veckosluten. Det gäller också avgångarna till Borgå från Nickby, säger hon.

Enligt vintertidtabellen, som tas i bruk den nionde augusti, sker endast en avgång till och från Borgå på lördagar och söndagar.

Orsaken till att HRT nu stryker i tidtabellerna har att göra med det kraftigt minskade passagerarantalet på grund av stängda skolor och distansarbete.

- Antal användare är för tillfället nere med omkring 50 procent. Sparåtgärderna är en följd av coronaepidemin och få tror att vi kommer upp till de siffror som vi hade tidigare.

I det första utkastet till ny tidtabell gick HRT in för att helt slopa all busstrafik mellan Nickby och Helsingfors under veckosluten. Helt nöjd med kompromissen är Kicka Lindroos inte.

- De direkta bussarna till Helsingfors under veckosluten har varit fulla. Om bussen nu går var fjärde timme så ska du vara ganska exakt om du ska hinna med samma buss tillbaka.

Busschaufför Raimo Ruotsalainen tycker att allt fler Sibbobor igen har börjat åka buss. Busschaufför väntar på avgång. Bild: Yle/Mikael Kokkola

Busschaufför Raimo Ruotsalainen står vid terminalen och väntar på att bli avlöst.

- Någon feedback av Sibboborna på den kommande tidtabellen har jag inte hört, säger han. Jag tror att de inte ännu känner till den så bra och hur den påverkar veckosluten.

Enligt honom håller nu antalet passagerare på att stadigt öka i bussarna.

- En del turer under rusningstider börjar vara helt fullsatta igen.