Ambassadör Ralf Friberg: Jag underhöll kungligheter med pingis mitt ute på Atlanten

Under en diplomatisk middag i Helsingfors i början av 1960-talet hamnade Vegas sommarpratare Ralf Friberg i en dispyt med CIA:s station chief i Finland. Det slutade med att Friberg åkte till USA på en sexveckors stipendieresa.

Ralf Friberg var på den tiden politisk journalist på Hufvudstadsbladet och råkade under en diplomatisk mottagning i dispyt med CIA:s station chief, Frank Friberg.

– Jag hävdade att Sovjetunionens militära styrka var överlägsen den amerikanska. Och det tog skruv, ler Ralf Friberg.

Den enda bilden Ralf har som minne från sin oförglömliga USA-vistelse i början av 1960-talet togs hos en fotograf på Manhattan. Ralf Friberg porträttbild från början av sextiotalwet. Bild: Privat/Ralf Friberg

Det ledde till att Frank Friberg skickade iväg Ralf på en sex veckor lång vistelse i USA.

– Med mitt entusiastiska godkännande, sände han mig på ett så kallat ASLA Leadership Grant. Vilken frihet det var! Att få resa och studera!

Plankade från turistklass till första klass

Friberg tog båten från tyska Bremerhaven till New York. Ombord på m/s United States blev han god vän med amerikanen Mendel Milstein, som spelade bordtennis i tyska Bundesligan.

– Tillsammans plankade vi från turistklass till första klass. Och underhöll de celebra gästerna med vårt pingisspel, minns Friberg.

Spelade pingis bland kungligheter och filmstjärnor

Ombord på båten fanns bland annat hertigen av Windsor, det vill säga Storbritanniens abdikerade kung Edward VIII och hans amerikanska hustru Wallis Simpson.

– De stod länge och följde med vårt spel. När Wallis för sista gången ryckte i kopplet, kvitterade hertigen med ett ”Those guys are playing really well!”

Ombord på båten fanns också den grekisk-amerikanske filmstjärnan Telly Savalas, känd från TV-serien Kojak.

– Han spelade nog bra, men inte tillräckligt bra för oss, minns Friberg.

Under många år var Ralf Friberg en del av De äldres råd i Yle Vega tillsammans med Jutta Zilliacus, Per-Erik Lönnfors och Geo Stenius. De äldres råd samlade för gruppbild i radiostudio för att fira 10 års jubileum.

Imponerades av Martin Luther King

Framme i USA togs Ralf väl omhand av sina värdar. Dagarna fylldes med intressant program.

– Jag fick uppleva maestron Isaac Stern på Lincoln Centre och självaste Martin Luther King på New York State Armory. Han höll den massiva publiken i ett retoriskt järngrepp. Det var oförglömligt!

Som ett resultat av vistelsen i USA har Friberg aldrig klandrat det amerikanska folket.

– Nej, aldrig folket. Bara deras idiotregeringar som skapar ”collateral damage” överallt i världen. I förfärande grad är det barn som förintas och lemlästas i dagens bombräder – från bekvämt hög höjd.

Kritisk till dagens USA

För de tidiga sextiotalisterna var USA ett föregångsland. John F. Kennedy var ett löfte om ett bättre samhälle.

– Han och makan Jackie skapade av Vita Huset ett sagoslott för god smak och liberal tolerans – av detta finns idag och för tillfället ingenting kvar.

– Förstörelsen av politiska och moraliska värden är häpnadsväckande, med tanke på det amerikanska samhällets resurser och inneboende vitalitet.

Ralf Friberg blev senare både riksdagsman och ambassadör. Nu sommarpratar han om sitt händelserika liv med utgångspunkt i barndomens terrorbombade Helsingfors.

Vegas sommarpratare sänds varje vardag i Vega kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Maynie Sirén & Einar Englund: Visan om Helsingfors

Billie Holiday & Louis Armstrong: Do You Know What It Means To Miss New Orleans

Ulla Sjöblom: Jag står här på ett torg

Ann-Louise Hanson: Du Lasse Lasse liten

The Windjammers: What Shall We Do With The Drunken Sailor

Tivoli Symphony Orchestra: Lumbye/Champagnegaloppen

SWR Bigband, Symphonieorkester & Vokalensemble: Kanonen-song

Melina Mercouri: Ta pedia tou Pirea

Päivi Paunu, Finntrio, Hootenanny Trio & Guldgurkorna: We Shall Overcome

Cornelis Vreeswijk: Ballad på en soptipp

Björn Johansson: En vårvisa om blommor och omoral

Hideo Shiraki: Sakura, sakura