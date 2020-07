Allt fler offer för människohandel i Finland söker hjälp – nästan 50 personer har kontaktat Migri i år

Allt fler personer som fallit offer för människohandel söker hjälp enligt Migri, som ansvarar för Hjälpsystemet för offer för människohandel.

Under årets sex månader sökte 48 personer hjälp via systemet. I fjol sökte totalt 34 personer hjälp via Migris hjälpsystem, under år 2018 var antalet 30 personer.

Totalt blev 149 personer upptagna i hjälpsystemet under början av året. 108 av dem är antingen möjliga offer för människohandel eller vittnen, och 41 av dem är barn till dem.

Mer än hälften av de nya kunderna i systemet hade fallit offer för människohandel utanför Finland.

Tvångsarbete främst inom restaurang- och städbranschen

De som pressats till tvångsarbete utnyttjades oftast inom restaurang- och städbranschen. Några hade även fallit offer för sexuella övergrepp.

- De här två branscherna har synts i våra system i flera år nu. Att medierna uppmärksammar tvångsarbete och människohandel ökar medvetenheten, vilket i sin tur leder till att flera kontaktar oss, säger överinspektör Terhi Tafari vid Hjälpsystemet för offer för människohandel.

I år har alltså 48 personer redan sökt hjälp, tidigare år har antalet varit betydligt mindre. Tafari tror att ökningen beror just på att folk är mer medvetna idag.

- Förutom via medier så tror jag att folk har fått info från varandra. Det här gäller i synnerhet grupper där språkkunskaperna är svagare. Då kan det vara viktigt att få höra vilka rättigheter arbetstagare har och vilken typs behandling som inte är okej på jobbet, säger hon.

Kortvarig prostitution syns inte i statistiken

Den sista juni hade Hjälpsystemet för människohandel fler kunder än någonsin tidigare. 804 personer fanns i systemet, av dem var 610 personer som möjligtvis fallit offer för människohandel och 194 deras minderåriga barn.

Allt fler offer får hjälp idag, fler än någonsin tidigare. Trots det är det endast en bråkdel av alla fall av människohandel i Finland.

Till exempel personer som hämtas till Finland för endast ett par veckor för att sedan utnyttjas sexuellt noteras inte i statistiken.

- Poängen med den här sortens prostitution är just precis att lura myndigheterna och att lämna de här personerna utanför statistiken och utanför systemet, säger Tafari.