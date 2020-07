Lyssnarnas sommarpratare Michelle Jerkku: Om jag lutar mig 45 grader framåt, bakåt eller åt sidan går larmet igång – för att rädda mitt liv

Närpesbon Michelle Jerkku studerar psykologi i Umeå och har under coronavåren gjort sin praktik i samtalsterapi i Sveriges största säkerhetshäkte i Göteborg.

Hon har samtalat med allt från småtjuvar och skattefifflare till landets farligaste män.

Michelle Jerkku minns sitt allra första samtal med en brottsmisstänkt, under praktikens andra vecka i våras.

– Intern 4322 är en storväxt man. En varm och busig charmör – men också beräknande, det märker jag snabbt, berättar Michelle.

Intern 4322 talar hellre om sina erfarenheter, än sina känslor.

– Han berättar vad han gjort och vad som hänt, men vill ogärna tala om hur det kändes då och känns nu. Han nämner sina trauman i samma ton som andra använder när de berättar att de varit och köpt mjölk.

Michelle utanför Sveriges största häkte i Göteborg. Där har hon samtalat med allt från småtjuvar och skattefifflare till Sveriges farligaste män. Michelle Jerkku grimaserar med hörlurar i öronen. Bild: Privat/Michelle Jerkku.

Tipp-larmet går i gång – för att rädda liv

Samtalen hålls på tumanhand och allt som internerna berättar sker i förtroende.

En psykolog letar inte efter “sanningen” eller ledtrådar till utredningen, utan hjälper istället de brottsmisstänkta att lösa upp knutarna i sina liv.

– Med största sannolikhet är intern 4322 skräckinjagande om han tappar humöret, säger Michelle.

Men hon har tipp-larmet till sin hjälp.

– Tipp-larmet börjar tjuta om jag lutar min överkropp i mer än 45 grader – framåt, bakåt eller åt sidan. Tipp-larmet har vi, eftersom en kriminalvårdare under en underbemanning i Huddinge blev ihjälslagen av en intagen ute på en rastgård.

Hon kom aldrig åt larmknappen. Hade larmet gått igång automatiskt när hon föll till marken, hade hon troligtvis levt i dag.

Men till skillnad från kriminalvårdarna kan psykologerna alltid lämna situationen om läget blir skarpt.

– Själv har jag aldrig känt mig hotad och alltid fått väldigt fint bemötande, också av intern 4322.

För somliga är det lika naturligt att bli langare, som för andra att ta studenten

Michelle säger att det känns både märkligt och mäktigt att höra intern 4322 prata.

– När man möter en människa av kött och blod bakom samhällets förutfattade idéer om kriminalitet, blir det med ens så tydligt hur enkelspårig vår bild av en rånare eller narkoman är.

Det blir tydligt att människors liv ser olika ut – att vi alla har så olika förutsättningar.

– För en del kan det te sig lika naturligt att bli langare, som det för mig var naturligt att bli student från Vasa Övningsskola. Det är, liksom allt annat, något man gör för att få pengar, möjligheter och sin omgivnings respekt.

Till vardags studerar närpesbon Michelle Jerkku psykologi i Umeå. Hon har under våren bott i ett kollektiv i Göteborg, medan hon gjort sin praktik. tre kvinnor på gräsmatta. Bild: Privat/Michelle Jerkku.

Vill inte försvara, men nog förklara

– Visst, man kan förstås tänka kritiskt och undvika att göra som alla andra. Men hur många av oss vågar på riktigt ifrågasätta att gå färdigt skolan, om alla i ens omgivning ser skolan som självklar?

Michelle säger att de flesta av oss trots allt bara följer ett recept och styr så gott vi kan.

– För en som inte fått de bästa förutsättningarna kan det där med att följa receptet vara just det som får en att bli kriminell. Och det säger jag inte för att försvara, snarare förklara – det är bara det här jag har förstått av att lyssna.

”Han hade mycket väl kunnat råna mig i en annan kontext”

Också om Michelle har den största förståelse för de problem som intern 4322 dras med, skulle hon ogärna möta honom i en mörk gränd.

– Han hade mycket väl kunnat råna mig i den kontexten. Han är inte ofarlig, men han är inte heller fullständigt morallös eller oberäknelig. Han är verkligen inte fylld av idel goda uppsåt – men inte heller idel onda.

Sammanhanget de nu träffas i gör att Michelle kan se det bästa i honom, men hon kommer heller ingenstans om de inte tillsammans kan möta det andra.

– Det sämsta. Det småaktiga, egennyttiga, skadeglada och lättantändliga.

– Men allt det kommer jag heller aldrig åt om jag inte är villig att se vad det är för högst mänskliga krafter, som drivit honom in i den här situationen.

Michelle Jerkku sommarpratar om livet innanför murarna och om varför det är viktigt att de häktade får hjälp – trots att många spontant kan uppfatta det som daltande med brottslingar.

