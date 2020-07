Så kommer historien att minnas toppmötet i Helsingfors 2018: En skamfläck för Trump, en PR-kupp för Finland och Niinistö

Trump litade på sin intuition och hoppades bli Putins vän. Det gick inte så bra. Forskaren Maria Annala på Utrikespolitiska institutet analyserar toppmötet i Helsingfors för exakt två år sedan.

"Ingen i Finland vet mer om Trump än jag". Det skulle Maria Annala säga om hon hade haft samma grandiosa personlighet som USA:s sittande president.

Hon bodde i Boston 2015-19 och arbetade som utrikeskorrespondent för STT samtidigt som hon skrev en bok om Trump och hans väljare (Trumpin kansa, 2020).

- Finland och Niinistö fick fantastisk PR under toppmötet mellan Putin och Trump, säger forskaren Maria Annala på Utrikespolitiska institutet. Maria Annala 15.07.2020. Bild: Hilma Toivonen / Yle

Annala är en av de som dessutom varit i samma rum som han. Hon blev kortvarigt berömd som "den andra blondinen" då Trump förväxlade henne med Yles korrespondent Paula Vilén på presskonferensen under Sauli Niinistös besök i Washington 2017.

Skandalen som ingen glömmer

Grundpelaren i Trumps utrikespolitik är America First. Ändå viker han sig ofta när han träffar andra stormaktsledare, särskilt dem som han uppfattar som likadana alfahannar som han själv.

- Toppmötet i Helsingfors var inget normalt toppmöte. Jag tror Trump ville bli vän med Putin, och att Putin ville utnyttja den situationen.

Det som chockerade hela världen var att Trump sa att han litade mer på Putin än på sin egen underrättelsetjänst. Det var en oerhörd skandal.

Det är en hel del detaljer som sipprat fram om toppmötet under åren som gått. Trumps dåvarande säkerhetsrådgivare John Bolton har skrivit boken The Room Where it Happened.

President Sauli Niinistö har uttryckt sin förvåning att över att en så korrekt och detaljerad bild av toppmötet blivit offentlig så här snabbt.

Annala tror ändå inte att de ständiga läckorna från Vita huset är ett hot mot diplomatin eller stormakternas relationer.

- Jag tycker inte att läckorna skadar diplomatin. Presidenterna vet redan det som läckts. Och man kan alltid låtsas att man inte hört något eller inte tror på det. Så länge läckorna inte är en officiell sanning så kan man ignorera dem.

Trump är ingen rapportläsare och hans aktiva ointresse för traditionell utrikespolitik har enligt de flesta bedömarna inneburit att USA förlorat sin tidigare roll som global aktör. Kina och Ryssland utnyttjar detta.

- När USA inte vill vara ledare så finns det plats för andra länder att skaffa sig mer makt i världspolitiken och det är det som de har gjort, säger Annala.

"Putin ville träffas i Wien"

John Bolton skriver i sin bok att Ryssland från början inte alls ville ha toppmötet i Helsingfors, utan i Wien. Det var Vita husets rådgivare som föredrog Helsingfors. För Trump spelade det ingen roll.

"Låt ryssarna få som dom vill" lär Trump ha sagt, men lät sig övertalas om Helsingfors i alla fall. "Är inte Finland en rysk satellitstat, en del av Ryssland" lär han ha frågat medan toppmötet planerades.

Bolton berättar också att Putins vanliga taktik att komma flera timmar för sent fick dem att överväga att avblåsa hela toppmötet. Däremot hoppades Bolton att Trump skulle bli irriterad på förseningen; det skulle göra honom tuffare i samtalen med Putin.

Kärnvapenkoderna i samma rum

Bolton noterar också att under den famösa presskonferensen i Presidentens slott fanns både de ryska och de amerikanska "kärnvapenfotbollarna" - väskorna med avfyrningskoderna - i samma rum.

Bredvid Bolton satt Vita husets dåvarande stabschef John F. Kelly. "Vi frös nästan fast i våra stolar" när Trump sa att han litar på Putins ord att ingen rysk inblandning gjordes i det amerikanska valet 2016, skriver Bolton.

Maria Annala menar att USA:s och Rysslands relationer i dag är mycket komplicerade.

- I dag vet vi att Ryssland faktiskt blandade sig i det amerikanska valet och Trump har medgett att det är sant. Men då och då säger han i alla fall att han tror på Putin.

- Det har blivit svårt för Trump att ha en så bra relation till Putin som han egentligen ville.

Om presidentvalet i november säger Annala att allt hänger på ekonomin och pandemin.

- Läget är svårt för en president som Trump som litar mer på sin instinkt än på sina experter. Och nu har vi en dödlig pandemi och väljarna vill helst att presidenten litar på just experter och läkare.

Republikanen John Bolton har meddelat att han inte tänker rösta på Trump, men inte heller på demokraten Joe Biden.