Författaren Alaric Mård: Jag behöver inte fly från min cp-skada

Han föddes med en cp-skada som i första hand påverkar benen, synen och rörelsemönstret. Alaric Mård säger i sitt sommarprat i Yle Vega att begränsningar är en ofrånkomlig del av att vara människa.

– Min cp-skada fanns där redan när jag föddes.

Många skulle säga att Alaric har svårt att gå, men det är inte riktigt sant.

– Så länge det inte är halt ute har jag inte speciellt svårt att gå. Det ser bara lite annorlunda ut. Lite sådär som en boj i kraftig sjögång.

26-åriga Vasabon Alaric Mård är lärare i religion och psykologi. Han är född i Pedersöre och bor i Vasa med sin fru Lovisa och parets tvååriga dotter.

År 2019 gav Mård ut boken “Begränsade är vi allihopa” där han personligt och humoristiskt delar med sig av de utmaningar och möjligheter som cp-skadan fört med sig.

– Under min barndom övade vi på mycket - och jag lärde mig mycket.

Alaric lärde sig till exempel gå som fyraåring.

– Och trots att experter varnade oss om att jag aldrig skulle lära mig att skriva för hand, så skrev jag alla mina studentprov med papper och penna. Det var inte fint, men det var läsligt.

Alaric Mård lärde sig skriva för hand och är idag författare. Alaric Mård som barn skriver. Bild: Privat/Alaric Mård

Men det fanns också en hel del han aldrig lärde sig.

– Under en höst kämpade pappa och jag med cykeln. I skenet av lamporna utanför vårt hus sprang han efter cykeln och jag ramlade omkull.

Någonstans på vägen insåg båda att det inte var värt besväret.

– Man måste helt enkelt välja sina strider och cykeln den blev inte vår strid. Allt går inte vägen trots att man kämpar och tänker positivt.

“Mig fick man bara jaga gående”

Alaric Mård växte upp i något som han själv beskriver som en inkluderande miljö med många vänner. För att göra lekarna mer rättvisa gjordes vissa undantag i reglerna.

Med armen uppsträckt i luften firar Alaric släktträff med sina många kusiner någonstans i 90-talets Österbotten. Nedanför vaktar pappa. barn i klätterställning av bilringar. Bild: Prrivat/Alaric Mård

– På vår bakgård hade vi ett antal bärbuskar och vi lekte en specialvariant av “polis och tjuv”. Polisen fick bara börja jaga när han såg att någon tog ett bär.

Barnen rusade runt i gräset tills de hade ont magen.

– Jag var mycket långsammare än alla mina kompisar och hann aldrig undan. Så vi uppfann en tilläggsregel. När man jagade mig eller när jag var polis fick man bara gå.

Inkludering behöver inte alltid vara så komplicerat.

Trots att Mårds familj och vänner med hjälp av kreativa lösningar har fått mycket att fungera har det alltid funnits saker som helt enkelt inte har gått.

Fick ge upp drömmen om att spela fotboll

– Jag försökte i många år spela fotboll med mina vänner på sommarkvällarna. Jag testade på det mesta.

Alaric var målvakt och anfallare och back.

– Varje position hade en en sak gemensamt - jag var värdelös på den.

Ibland kommer begränsningarna emot och det behöver inte vara någons fel eller vara något som någon behöver fixa.

– Ibland måste fotboll bara få vara fotboll. Många gånger har det gjort riktigt ont.

För Alaric var idrotten ofta den plats där hans begränsningar blev tydligast, men pennan lärde han sig snart att bemästra. Alaric Mård som barn hemma med hockeymålvaktshjälm. Bild: Privat/Alaric Mård

Alaric Mård tror inte på att man alltid behöver tänka positivt eller se möjligheter.

– Visst är det bra med en positiv grundton men för mig har det varit viktigt att lära mig att inte alltid fly från det som gör ont.

Den inställningen gäller det mesta i livet.

– Oavsett om det handlar om fotboll eller något helt annat så tror jag att en förmåga att möta det som gör ont och att sörja det som inte blev som vi önskat, kan hjälpa oss att inte bli bittra över livet.

Alaric Mård sommarpratar om sin cp-skada som på många sätt begränsat honom. Han berättar också om sin kreativa och envisa omgivning som gjort uppväxten fungerande, inkluderande och meningsfull.

