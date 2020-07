Lovisabon Mimosa Elo fotograferar med film och framkallar själv sina bilder: "Själva processen är en viktig del av fotograferandet"

Toimittaja ja opettaja Heikki Kastemaata kiehtoo tietäminen

Opettaja ja toimittaja Heikki Kastemaa on aina ollut kiinnostustunut tiedosta ja tietämisestä. Erityisesti taiteeseen perehtyneenä toimittajana hän on matkannut kuvien perässä myös maihin, joissa tiedonkulkua säädellään tai joissa tietolähteitä on niukasti. Kastemaa uskoo vapaasti saatavilla olevan tiedon merkitykseen ja täydentää siksi Wikipedia-tietosanakirjaa sanoin ja kuvin.