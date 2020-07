Åland United höll ut och slog HJK – TPS snudd på chanslösa borta mot Honka: ”Men åtminstone gjorde vi ett mål”

Tätlagen fortsätter att ånga på i Nationella ligan. Såväl KuPS, TiPS som Åland United fixade fram tre poäng under lördagens omgång – trots att de regerande mästarna HJK kämpade väl i Mariehamn. I herrligan åkte TPS och HIFK på förluster.

Åland United har fått en riktigt stark inledning på säsongen – och på lördagen fixade laget ytterligare en tung seger.

Ålänningarna fick en smakstart i matchen mot HJK då Monica Hagström satte in 1–0 efter bara tre minuter. Sex minuter senare stod det redan 2–0 på tavlan i Idrottsparken då Emelie Johansson satte in bollen.

Monica Hagström. Monica Hagström. Bild: Tomi Hänninen

HJK kom bättre med i matchen ännu under den första halvleken, men mål blev det inte. ”Klubi” lyckades punktera nollan först halvvägs in i den andra halvleken då Annika Huhta pangade in reduceringen med ett mäktigt distansskott.

Men närmare än så kom inte gästerna. Åland Uniteds försvar fixade de allra farligaste lägena och klarade av att spela bort viktiga sekunder under de avgörande minuterna.

För ÅU:s del var segern den fjärde för säsongen, medan förlusten var HJK:s första.

TiPS toppar i sin tur fortsättningsvis tabellen efter en 4–2-seger borta mot JyPK. Matchen började en halv timme senare än planerat då Vandalaget hade svårt att ta sig till Jyväskylä i tid.

KuPS lfixade samtidigt tre poäng borta mot PK-35 Vanda med en 3–0-seger. KuPS ligger tvåa i tabellen två poäng efter TiPS och en poäng efter Åland United.

"Känns otroligt bra"

I herrligan lyckades FC Honka äntligen få igång målskyttet. Efter problem med avsluten i säsongens första matcher lyckades man skapa farliga lägen på löpande band hemma mot TPS och Esbogänget fixade också segern med 3–1.

– Det känns otroligt bra. Det här har vi väntat på, säger Honka-försvararen Robert Ivanov efteråt enligt STT.

För TPS del var det i sin tur säsongens tredje förlust på lika många försök. Två av målen kom från straffpunkten.

– Jag kan inte ta ställning till om det var korrekt dömt eller inte. Men åtminstone gjorde vi ett mål, säger TPS-backen Tatu Varmanen. Målet var säsongens första för Åbolaget.

I omrgångens andra match fixade FC Lahti en 3–0-seger över HIFK på Tölö fotbollsstadion.

Resultat:

Fotbollsligan

Honka–TPS 3–1 (0–0)

55. Jean Marie Dongou s. 1–0

61. Muhamed Tehe Olawale 1–1

69. Lucas Kaufmann 2–1

81. Kaufmann s. 3–1

Publik: 928

HIFK–FC Lahti 0–3

18. Mikko Kuningas 0–1

30. Vahid Hambo 0–2

67. Jasin-Amin Assehnoun 0–3

Publik: 1837

Nationella ligan

KuPS–PK-35 Vanda 3–0 (3–0)

9. Gentjana Rochi 1–0

29. Aino Kröger 2–0

37. Rochi 3–0

Publik: uppgifter saknas

JyPK–TiPS 2–4 (2–3)

4. Henni Rinkinen 1–0

27. Eerika Hämäläinen 1–1

30. Jannica Lintunen 2–1

33. Roosa Ariyo 2–2

36. Ariyo 2–3

61. Ariyo 2–4

Publik: 463

Åland United–HJK 2–1 (2–0)

3. Monica Hagström 1–0

9. Emelie Johansson 2–0

65. Annika Huhta 2–1

Publik: 306