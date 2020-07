"Musik är mat för själen" - kulinarisk konsert i Westers trädgård en av de första konserterna efter coronastoppet

Årets kulinariska konserter i Westers trädgård i Kimito ordnades inför en begränsad publik.

- Vi har satt gränsen till 50 personer, berättar Dag Andersson.

- Många av våra kunder är lite äldre och kanske fortfarande lite försiktiga så vi vill gärna låta dem sitta lite glesare så de inte behöver oroa sig.

Kulinariska konserter har ordnats i Westers trädgård sedan 2004. Den här gången bjöds publiken på 1500- och 1600-talsmusik framförd av Anna Villberg och Pentti Hildén.

Kvällens kompositörer är Thomas Morley, Thomas Campion och John Dowland.

Musik och mat i Shakespeares anda

Tina Sjöstrand och Sabine Mattila berättar att de besökt Westers trädgård i åtminstone fem års tid. De fick först upp ögonen för trädgården för att sedan upptäcka att det ordnas kulinariska kvällar. En lockande helhet, tycker de.

- Jag har sagt många gånger att det är någonting för alla sinnen. Det är jättevackert här, du lär dig saker, du hör musik och maten är jättegod. Vi har tyckt om det här konceptet, säger Sjöstrand.

Vinrankor i Westers trädgård. Bild: Linus Hoffman/Yle

Mattila uppskattar helhetstänket kring ett tema som binder samman mat, musik och övrigt program.

- Idag är det Shakespeare och då förväntar jag mig att den tidens England, det genomsyrar allting. Det vi äter, hör och upplever.

Och visst är det musik i Shakespeares anda. Texten till It was his lover and his lass är troligen skriven av William Shakespeare själv.

Personer köar för drickbart under trädgårdskonsert. Bild: Linus Hoffman/Yle

Bland de första konserterna i Finland i sommar

För Dragsfjärdsbon Pälvi Hannonen är musik ytterst viktig. Då Kimitoöns Musikfestspel inte ordnas i år njuter Hannonen istället ännu mer av den klassiska konserten i Westers trädgård.

- Musik är mat för själen.



Publik lyssnar på konsert inomhus. Bild: Linus Hoffman/Yle

Andersson blir överraskad av att höra att de kulinariska konserterna i Kimito är en av de första konserterna överlag i Finland efter att coronarestriktionerna börjat hävas.

- Det är ju skojigt att vi är bland de första. Vi tänkte inte ens på det, för folk verkar ha glömt att hålla avstånd och vara försiktig. Det enda man kommer ihåg är att låta bli att skaka hand med varandra.