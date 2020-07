Journalisten Sofie Stara: Hur bra är systemet där bönder slits ut och djur stängs in?

Som barn var hon omgiven av djur. I sitt sommarprat i Yle Vega tänker Sofie Stara på hamstern hon matade ihjäl med Mariekex och på alla uttråkade kaniner som sitter ute i sina burar under kalla vinternätter.

Journalisten Sofie Stara växte upp i Terjärv omringad av djur.

– Min by var stark på 1980-talet. Det fanns pengar i jordbruket och pälsnäringen och bybutikerna. Man kunde få 900 mark för ett rävskinn. Där växte jag upp bland kor, kalvar, rävar, hästar, katter, hundar och kaniner.

Som tonåring började Sofie Stara reflektera över sitt köttätande. Ung Sofie Stara med kattunge. Bild: Privat / Sofie Stara

Det var en fin tid att vara barn i byn.

– Jag var kring sju år när jag fick en hamster och hade ingen aning om hur jag skulle ta hand om honom. Han var liten och osällskaplig, sprang runt i sitt hjul och det började snabbt lukta illa.

Sofie hann inte ha honom länge.

– En dag var den lilla hamstern död, och jag är ganska säker på att det var för att jag matat honom med Mariekex.

Under granarna grävde hon ner sina kaniner vartefter de dog.

– Det blev väldigt många kaniner av dom två jag fick först. Det kan inte ha varit så många gånger, men det känns som jag hela tiden öppnade taket till deras lilla hus i buren och hittade en slemmig hög av nakna, skära små kroppar. Döda och dränkta av vatten som hade sipprat in.

Sjuåriga Sofie Stara på väg på skolavslutning - med sina två första kaniner i bakgrunden. Sofie Stara som sjuåring på gård. Bild: Privat/Sofie Stara

– Jag hade en katt som ofta var full med variga bölder, efter alla slagsmål eftersom han inte blev kastrerad, eftersom man inte kastrerade katter. Man dängde en säck med pipande kattungar i väggen i stället.

Vi vill inte se djuren lida, men äter dem ändå

– Jag började också tänka på mitt köttätande i tonåren och hela människans förhållningssätt till djur. Nästan alla känner en stark avsky när djur lider. Men nästan alla, snälla och empatiska människor, går också med på att vi stänger in och avlivar dem på löpande band.

Sofie Stara tror att en diskussion om djurrätt är på kommande. Här som yngre plinkande på Sofie Stara som tonåring spelar gitarr på terrassen. Bild: Privat/Sofie Stara

– Vi drar en gräns mellan djurskydd och djurrätt, för att prata om djurrätt ger inte människor samma fördelar. Jag tror den här diskussionen bara har börjat, vare sig man gillar den eller inte.

Sofie Stara vet att diskussionen om djurens rätt väcker mycket känslor.

Är vi beredda att betala mera för lyckligare biffar?

– En del provoceras av människor som tycker vi borde äta mindre kött och ta större hänsyn till djuren. Det anses hota hela systemet. Och det gör det ju, i och för sig.

Men är det ett bra system?

– Bönder slits ut, djur stängs in, biotoper utarmas. Livet på landsbygden är inte som när jag var barn. Och det är inte landsbygdens fel.

Sofie tycker det blev fel någonstans.

– Vi vill ha mer och mer kött och ägg och mjölk och fisk, men vi vill inte betala mer. De som har djuren måste producera mer och mer för att det över huvud taget ska löna sig.

– Jag undrar ibland om det i framtiden kommer det att finnas djurfabriker som är tre våningar höga i min hemby. Eller kommer det att finnas fler ekologiska gårdar?

Sofie Stara sommarpratar om hur brutala vi kan vara mot varandra, mot landsbygden – och mot djur. Om att ha ett språk, och sakna ett annat, ett grundspråk.

"Livet på landsbygden är inte som när jag var barn." Sofie Stara som barn. Bild: Privat/Sofie Stara

Vegas sommarpratare sänds varje vardag kl. 10:03 och 22:15. Du kan lyssna när som helst på Arenan.

Den musikfria podcasten kan du ladda ner och lyssna på också utomlands.

MUSIK

Mountain Man: Take Me Home, Country Roads

Iron&Wine: Flightless Bird, American Mouth

The Carter Family: Will The Circle Be Unbroken

Sarah Klang: Endless Sadness

Neko Case: Things That Scare Me

First Aid Kit: My Silver Lining

Cornelis Vreeswijk: Sommarkort

The Flaming Lips: Do You Realize?