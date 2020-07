Morgonkollen: EU-ledarna fortfarande oense om coronakrisfonden – och fyra andra nyheter att ha koll på

Här listar vi fem nyheter att ha koll den här måndagsmorgonen.

Återhämtningsfonden svårlöst fråga för EU-ledarna



EU-ledarna är fortfarande oeniga om återhämtningsfonden efter helgens toppmöte. Ledarna förhandlade in på småtimmarna och fortsätter toppmötet i dag på måndagseftermiddagen.

Den stora tvistefrågan är storleken på återhämtningsfonden. Enligt nyhetsbyrån Bloomberg lade Europeiska rådets ordförande Charles Michel fram ett nytt förslag under söndagen. I förslaget har andelen direkta bidrag minskats från 450 till 400 miljarder.

Återhämtningsfonden, som också kallas coronakrisfonden, föreslås gå på totalt 750 miljarder euro, varav en del ska ges som direkt stöd och en del som lån.

Statsminister Sanna Marin representerade Finland under helgens toppmöte. Sanna Marin armbågshälsar med Charles Michel. Tysklands förbundskansler Angela Merkel tittar på från sidan. Alla är iklädda munskydd. Bild: AFP / Lehtikuva

Trump nekar till coronastatistik



USA:s president Donald Trump fortsätter berömma sitt land för insatserna mot coronaviruset. I en intervju för tv-kanalen Fox News förnekade Trump uppgifterna om den höga dödligheten i landet och sa att USA de facto är ett av länderna med lägst dödlighet i covid-19.

- Det är tvärtom, enligt mig. Enligt mig är dödligheten i USA bland de lägsta i världen, sa Trump.

Antalet coronasmittade har ökat explosionsartat i USA, vilket Trump förklarar med aktivt testande av sjuka.

Blivande poliser får jobba hårt med sina modersmålskunskaper



Modersmålskunskaperna är ett mycket större hinder för sökande till Polisyrkeshögskolan än de fysiska inträdesproven. En förberedande modersmålskurs för sökande till den svenskspråkiga utbildningen vid polisutbildningen ordnas nu för andra gången och har väckt stort intresse.

Polisutbildaren Jens Emet säger att ett gott språk spelar stor roll i polisyrket.

- Det är mycket viktigt att kunna formulera sig korrekt, för texterna som skrivs kan ligga som grund för beslut ända upp i Högsta domstolen, konstaterar Emet.

Rapporterna som skrivs från fältet kan ha en avgörande betydelse för resten av processen, säger Jens Emet. En man i orange jacka tittar rakt in i kameran, där han står på en trottoar i Jakobstads centrum. Bild: Mårten Wallendahl / Yle

Allt fler studerande antas via öppna universitetsleden



Universiteten tar in allt fler studerande via leden för öppen universitetsutbildning i år. Enligt tidningsgruppen Uutissuomalainen har universiteten ökat platserna för studerande som blir antagna via öppna universitetsleden med 700 studerande.

Många universitet planerar dessutom att öka platserna med ännu fler i framtiden.

"Situationen är allvarlig" - när bina är hotade påverkar det även människan

Tuffa tider råder för bina och då råder indirekt tuffa tider också för oss. Ungefär var tredje tugga mat vi får i oss är beroende av bin och deras pollinering och bland annat kaffe, choklad och örter kan bli ett minne blott om bina försvinner.

IBPES, som är den biologiska mångfaldens motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC, rapporterar att ekosystem nu förändras i snabb takt och att situationen är “allvarlig och även mycket allvarlig”.

Bina hotas av bland annat klimatkrisen och bekämpningsmedel. ett bi sitter på en blomma. Bild: imago images/blickwinkel/ All Over Press

Det är halvklart till mulet i dag. Lokalt förekommer regnskurar, i landets södra och mellersta delar också åska.

Temperaturen är mest mellan 21 och 27 grader.