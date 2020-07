Jouren i Kyrkslätt har varit öppen i ett år, och tidigare hade de även en egen avdelning för avvänjning.

- Det fungerade ändå inte eftersom socialen placerade människor där och bo. Det var jättesvårt att hitta bostäder till dem, så vi beslöt att ta bort den tjänsten så att det skulle vara lättare för dem att få bostad, förklarar Purontakanen.

Ett annat exempel är att de går tillsammans med klienten till banken för att ordna med lösenord till nätbanken, så att det är enklare att sköta de egna FPA-ärendena.

Alla under samma tak

I Kyrkslätt finns missbrukarvården i samma korridor som de psykiatriska sjukskötarna.

- Vi jobbar väldigt mycket ihop. Vi har också en läkare här en gång i veckan som har specialiserat sig på beroende, så jag tycker saker och ting är ganska bra här, berättar Purontakanen.

Eva efterlyste ett system där man kunde ha tillgång till nödvändig vård utan att bollas runt mellan olika instanser. Purontakanen håller med om att det är viktigt för en fungerade rehabilitering.

- Det viktigaste är att man bara kommer in någonstans och sedan får all hjälp på ett och samma ställe. Och ifall man inte får all hjälp - att få råd var de tjänsterna går att få.

Vi har gjort undantaget att tillåta mamman i artikeln vara anonym av hänsyn till sonen och övriga familjemedlemmar.