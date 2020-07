THL ser ingen kraftig uppgång i coronafallen ännu - Förälder: "Vi är mindre försiktiga nu - eller ska jag säga modigare?"

Antalet covid-19-fall gjorde ett uppsving i Institutet för hälsa och välfärds statistik slutet av förra veckan. Det kan delvis förklaras med en teknisk miss, så ingen markant ökning kan bekräftas. Svenska Yle möter människor i olika åldrar och tar pulsen på hur oroliga eller avslappnade de känner sig i coronasituationen just nu.

Ingen orsak till oro, men fortsätt tänka på säkerheten.

Det är kontentan i det överläkaren Tuula Hannila-Hagelberg vid Institutet för hälsa och välfärd säger, då hon får frågan om varför antalen coronafall verkar ha ökat under de senaste dagarna.

Coronafallen har blivit fler under se senaste dagarna. De senaste veckorna har antalet nya smittade legat på under tio per dag, men på lördagen och söndagen registrerades 17 fall per dag.

De nya fallen är utspridda över flera olika regioner.

- Veckoslutets siffror förklaras åtminstone delvis av en miss i THL:s IT-system. Några registreringar kom in i systemet i efterhand, säger Hannila-Hagelberg.

Det går alltså inte med säkerhet att säga att kurvan skulle ha vänt uppåt nu.

Heikki Brandt säger att det är helt naturligt att coronafallen ökar när samhällets restriktioner lättar. Äldre man står ute i randig skjorta och ler lite. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Enligt Hagelberg-Hannila har finländarna varit bra på att följa restriktioner angående karantäner och beteende. Hon är inte speciellt oroad över de uppluckrade restriktionerna i samhället.

Förra veckan gavs nattklubbar lov att hålla öppet normalt, och resandet blivit friare.

I Rovaniemi sattes många familjer i karantän efter att ett fall av covid-19 upptäcktes vid en populär aktivitetspark för barn. Inte heller det oroar Hannila-Hagelberg.

- Barnen sprider inte smittan lika effektivt.

Enligt Hannila-Hagelberg är finländarna bra på att hålla avstånd och tvätta händer. Hon påminner om att det är viktigt att fortsätta med det.

Helsingforsarna är inte rädda men fortsätter tvätta händer

Många av de människor som Svenska Yle träffar på gatan i Helsingfors säger att de väntar sig att coronaviruset drabbar Finland hårdare igen.

De flesta säger att det är självklart med säkerhetsprocedurer såsom att desinficera eller tvätta händerna samt att hålla avstånd till andra människor.

På många ställen finns handdesinfektionsmedel till hands. Käsidesiä otetaan pumppupullosta. Bild: Simo Pitkänen / Yle

Ändå verkar många ha blivit mindre försiktiga - eller mer modiga. Den nyblivna småbarnsmamman Daniela Eklund funderar på vilketdera ordet som passar bättre.

- På våren höll vi oss mycket hemma. Släktingarna kom inte och hälsade på den nyfödda så mycket. Nu har vi lättat på restriktionerna i vår familj.

Till exempel är Eklund på sin första butiksrunda med den fem månader gamla babyn med sig.

Plexiglas skyddar bär och frukter vid torgstånd. Bärstånd med frukter och bär med plexiglas framför. Bild: Yle/ Heini Rautoma

Kati Brommels bor på servicehem och tillhör riksgruppen i och med sin ålder 70-plus.

- Jag är inte egentligen rädd, men tycker att det är obehagligt om det blir fler fall igen. Det var inte något vidare trevligt att inte få träffa människor på samma sätt som man är van vid.

Kati Blommels är också pensionerad från hälsobranschen. Hon säger att hon kanske därför följer extra noga med coronasituationen via medier.

Butiksetiketten är påkopplad ― Helsingforsare om hur man beter sig tryggt i coronavirustider

Den pensionerade läkaren Heikki Brandt är över 70 år, men han upplever inte att han tillhör riskgruppen.

- Jag är inte rädd. Dessutom åker jag snart tillbaka till sommarstugan, där blir det inte så mycket sociala kontakter.

Brandt har en ganska avslappnad inställning till coronaviruset. Han framhåller ändå, liksom många andra som Svenska Yle talar med, att säkerhetsavstånden fortfarande bör hållas och händerna tvättas.

- Nu när folk reser och kanske går på nattklubb är det helt naturligt att coronafallen ökar. Man borde komma ihåg avstånden.

Brandt kramar bara sina närmaste, men är inte rädd för att stå på en mikrofonpinnes avstånd från reportern.

- Jag tror inte att ansiktsskydd hjälper, men jag tvättar händerna oftare än förut och använder av det där medlet som finns vid dörren överallt.

Även för Heidi som är på väg ut från butiken, är det självklart med handhygien.

- Avstånden hålls och butiksetiketten är påkopplad, säger hon.

Heidi jobbar vid en hälsoinstitution och säger att det via jobbet har blivit naturligt med säkerhetsarrangemangen. Också i privatlivet tänker hon på saken.

- Jag är lite rädd för att coronan spårar ur, och det blir värre än tidigare, säger hon.

Butiksetiketten tillämpas också vid bärståndet utanför butiken. Där står Emine bakom plexiglas och småpratar med kunderna medan hon säljer jordgubbar och ärter.

- Det har faktiskt varit en lika bra säsong som tidigare. Kunderna verkar inte vara rädda. Jag erbjuder plasthandskar om någon vill ha och använder sådana själv.

Vid bärståndet uppstår en diskussion om coronaläget. En äldre man menar att det inte finns anledning att stressa.

- Vi kan ändå inte göra något annat än att vänta på vaccinet.

Vid det här läget har Kati Brommels hunnit till bärståndet. Hon brukar ha handskar, men i dag har hon lämnat dem hemma.

- Jag skyddar nog mig. Men något munskydd tänker jag inte använda, jag har så svårt att andas genom det.