Officiellt: Krista Pärmäkoski är tillbaka i längdlandslaget

Krista Pärmäkoski är den här sommaren en länk i det finländska längdlandslaget igen. Under fjolårets träningssäsong valde hon att ladda upp på egen hand.

Landslaget samlas för första gången för säsongen i Vuokatti nästa vecka och Pärmäkoski är med igen. Kontraktet med landslaget är undertecknat.

– Det ligger ingen dramatik bakom kontraktsförhandlingarna. Det är smart att få de undanstökade innan själva landslagsverksamheten inleds, säger Pärmäkoski i ett pressmeddelande.

Höghöjdsläger i Schweiz på kommande.

Den 29-åriga Pärmäkoski har redan varit på två träningsläger i Vuokatti i sommar. Där har hon haft träningssällskap av andra landslagsåkare.

Merparten av träningspassen har hon ändå utfört ensam i hemtrakten. Utlandsläger har inte kommit på fråga tillsvidare i och med coronaläget.

– Grundträningen har löpt enligt planerna. Träningsmängderna är ganska stora den här tiden på året, så det har varit en konstant kamp mot tröttheten.

Efter landslagslägret i Vuokatti står ett höghöjdsläger i schweiziska Pontresina på programmet. Just nu ser det lovande ut, men hon har en reservplan om läget förändras.

– Förhoppningsvis förverkligas lägret i augusti. Men vi följer med om det sker förändringar i reserestriktionerna och vid behov måste vi kunna göra förändringar på kort varsel.

Tävlar om FM-medaljer i Vuokatti

Pärmäkoski planerar också att delta i FM på rullskidor i Vuokatti den 1–2 augusti.

– Om belastningen hålls under kontroll under lägret så passar söndagens tiokilometerslopp väl in i mitt träningsprogram. Förra säsongen blev det en hel del tävlingar på rullskidor, men den här sommaren blir de avsevärt färre.

Världscupsäsongen i längdskidåkning inleds i Ruka det sista veckoslutet i november.