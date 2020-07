Skådespelaren Peik Stenberg: Teaterapa är ett plumpt och kränkande ord

Skådespelaren och musikern Peik Stenberg sommarpratar i Yle Vega om slumpen som styrt hans liv. Det var slumpen som gav honom teater, musik, barnkultur – och kärlek.

Under hela sitt yrkesverksamma liv har skådespelaren och musikern Peik Stenberg jobbat med barnkultur. Han blir förbannad när folk ser ner på den.

Chili con Carne med socker på, Traktor Alban, Modersmål och fädersland – många är de sånger som Sås & Kopp har gjort odödliga för generationer av finlandssvenska barn.

Duons ena halva, skådespelaren Peik Stenberg, har dessutom hunnit spela en hel del barnteater.

– Visserligen har jag också gjort så kallad vuxenteater, men till stor del har det faktiskt blivit just barnkultur för min del, säger Peik Stenberg.

Sås & Kopp. Det vill säga Pasi Hiihtola & Peik Stenberg, som tillsammans har gjort ett stort antal skivor, ett par musikaler och många radio- och TV-program. Sås och Kopp Bild: Håkan Mitts

Slumpen styrde Peiks karriärval

– Och det var nog bara en slump att det blev just barnkultur. En lycklig slump!

Efter att Peik utexaminerades från Teaterhögskolan i början av 80-talet råkade han få jobb på Skolteatern.

– Det var en fin tid, med en fin ensemble. En bra fortsättning på studierna, där jag lärde mig mycket nytt. Vi turnerade i skolor runtom i landet, därav namnet Skolteatern, säger Peik.

Folk i branschen ser ofta ner på barnkultur

Enligt Peik var Skolteatern ändå ett missvisande och olyckligt namn. Många trodde att det handlade om en teaterskola.

– Folk fick helt tydligt för sig att Skolteater och Teaterskola var samma sak. Alltså något man jobbar med innan man är redo för att göra ”riktig” teater.

– Jag har många gånger undrat om det är en bidragande orsak till att folk i branschen ofta ser ner på barnkultur, ser det som något mindre viktigt och fint.

I dag har Skolteatern bytt namn till Unga Teatern.

– Det var ett klokt val, säger Peik. Fortfarande gör de och många andra otroligt fin barnteater. All heder till dem!

Barn ska få lära sig gå på teater

Peik Stenberg hoppas att publiken förstår att uppskatta all den högklassiga barnkultur som finns i Svenskfinland och hela landet.

– Det är otroligt viktigt att föräldrar och andra vuxna går med barn på teater. Det är fint att dela gemensamma kulturella upplevelser.

Dessutom är det en ren ödesfråga för teatern och andra kulturbranschers överlevnad.

– Hur skulle barnen i ett senare skede av livet förstå att uppskatta till exempel teater som konstform, om de inte vuxit upp med det?

Också annat än barnkultur. Just nu är Peik aktuell med huvudrollen i Klaus Härös film ”Livet efter döden”. Här tillsammans med Martin Paul. Peik Stenberg kör bil i filmen "Livet efter döden" Bild: Citizen Jane productions

Plumpt, fult och kränkande att kalla skådespelare för teaterapa

För Peiks egen del kom musiken in i hans liv redan i barndomen. Han började spela gitarr i lågstadiet och fortsatte med det hela skoltiden. Under en språkresa i England hittade han teatern.

– Jag råkade se musikalen Jesus Christ Superstar och kände att det här är något jag vill jobba med. Två år senare sökte jag till Teaterhögskolan och kom in, till min stora förvåning.

Att det handlar om ett yrke, är Peik noga med att poängtera.

– Teaterapa är ett fult, plumpt och kränkande ord. Det är ett yrke som kräver sin skicklighet. Jag brukar jämföra skådespelarens jobb med hantverkarens, utan att för den skull förringa, varken det ena eller det andra, småler Peik.

– Att skådespela och snickra är ungefär samma sak.

Peik Stenberg sommarpratar i Yle Vega om slumpen som har styrt hans och många andras liv i större utsträckning än vi kanske inser.

