Journalisten och programledaren Eva Kela: Så här tämjde jag min ångest

I 15 år levde hon till och från i ett tillstånd av oro och ångest som periodvis förstörde hennes liv. Med åren har hon blivit vän med sin oro och nu delar hon med sig av konkreta tips i sitt sommarprat i Yle Vega. Det här är tips som hjälpt henne.

Under och efter Corona-våren har många av oss känt oro och ångest. Eva Kela säger att hon var väl förberedd inför det här.

– Ängsla, nervositet och rädsla har jag kommit att bli obehagligt bekant med under mitt liv. Det verkar nästan som att världsläget vi befinner oss i just nu faktiskt är något som mitt psyke hårdtränade inför under 15 år.

Eva insjuknade i generaliserat ångestsyndrom och depression på tröskeln till vuxenlivet. Eva Kela som ung. Bild: Privat/Eva Kela

Rädd för att tappa förståndet

För hennes del bröt allt ut på tröskeln till vuxenlivet.

Den extroverta och gladlynta Eva förvandlades till en räddhågsen och gråtmild figur som undvek sociala situationer. Hon diagnostiserades med generellt ångestsyndrom och depression.

– Det började en dag som en känsla av skräck. Jag hade skrämmande tankar och observerade ständigt mig själv.

Eva upplevde det som om hon uteslöts från allt det bekanta och trygga i världen.

– Slutligen kunde jag inte längre låta bli att iaktta mig själv och min omgivning genom ett nyinstallerat filter och jag blev övertygad om att jag höll på att tappa mitt förstånd, förklarar Eva.

Det finns ingen universallösning

I sitt sommarprat i Yle Vega kommer Eva Kela med flera tips om hur man kan hålla sin ångest under kontroll.

– Psykiska plågor kan lindras med så många olika medel och närmas från så olika håll samtidigt. Och det är det som är så trösterikt.

Om ett tips inte hjälper, kan man testa ett annat. Skräddarsydda kombinationer av tips och metoder kan vara lösningen.

– Man måste våga leta och orka lita på att man hittar sina sätt att komma ur orons grepp, säger Eva Kela.

Här kommer några av tipsen.

Tips 1: Låt känslor och tankar vara i fred

Eva blev med åren sin egen tankepolis, som observerade och analyserade sina egna tankar och känslor.

– Jag var i ständig beredskap att straffa mig själv för "fel tankar" som ledde till "fel känslor".

Men det paradoxala var att alla hennes försök till att finna lugn gjorde henne om möjligt ännu mer orolig.

Så Evas främsta tips är att låta känslor och tankar vara i fred.

– Eller nej, lämna dem inte bara vind för våg utan kärleksfull uppsyn. För det är det de behöver, en lugn och ståndaktig motvikt som vet att ta dem för vad de är: känslor och tankar, inget mer, inget mindre. De utgör inga sanningar och de behöver inte diktera ditt liv.

Eva slog igenom som programledare för gogo tillsammans med Jesse Kamras. Efter det har hon gjort morgon-TV på både svenska och finska och lett program som Huvila & Huussi och Kadonneen jäljillä. Jesse Kamras och Eva Kela i Gogo Bild: Yle/Jyrki Valkama

Tips 2: Bygg upp din egen inre, trygga förälder och krama ditt inre barn

Eva har många gånger fått hjälp av sin egen ”inre förälder” och ger det gärna som ett tips.

– Bygg upp din egen inre, trygga förälder. Hon eller han som älskar dig villkorslöst och för evigt. Hon eller han med vilken du istället, i lugn och ro, på ett längre avstånd, kan se dina tankar och känslor, med intresse och nyfikenhet, istället för med skräck och dömande blick.

Så en trösterik tanke.

– Vi bär alla på brister och smärtsamma tomrum att fylla. Och det är ok.

Tips 3: Köp ett eget kramdjur och gråt ut

– Om allt känns förskräckligt, gråt ut så länge du behöver. Säg tröstande saker till dig själv och bädda sedan ner dig i sängen och dra ett skönt täcke över dig.

Låt ditt inre barn gråta ut, hos din egen inre förälder.

– Jag gick faktiskt en gång till stans bästa leksaksavdelning och köpte mig själv ett mjukisdjur som jag kunde krama i just sådana stunder av förtvivlan.

Tips 4: Gör andnings- och avslappningsövningar och motionera

Eva tipsar också om andnings- och avslappningsövningar som sänker stresshormonet kortisol i kroppen.

– Att medvetet höja pulsen och jumppa så man blir andfådd är ett annat sätt att påverka organismens stressnivåer

När man är övertrött men för mycket uppe i varv för att slappna av kan det vara effektivt att trötta ut sin kropp med motion.

– Då brukar mitt psyke till sist ge med sig och jag vågar släppa taget om kontrollen.

Tips 5: Mediciner

Och som en sista utväg – mediciner.

– Med hjälp av ångestdämpande läkemedel har jag otaliga gånger snabbt lyckats bryta ekorrhjulet av skräck och panik, för att kunna återfå kontakt med mitt förnuft.

Det här trots skräcken för att utveckla ett läkemedelsberoende.

– Jag har förstås bara mina egna erfarenheter av psykofarmaka att ty mig till, men ett är säkert: jag skulle inte finnas här utan mediciner, säger Eva Kela.

MUSIK

Ane Brun: Changing Of The Seasons

Blind Melon: Mouthful Of Cavities

Rufus Wainwright: Beautiful Child

The 1975: Medicine

Highasakite: My Name Is Liar

Friends FT Bon Iver & Kanye West: Francis And The Light

Susanne Sundfør: Delirious