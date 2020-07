När coronaviruset slog till ställde sig massören Anders Granholm frågan: Var ska det här sluta?

För massören Anders Granholm i Jakobstad har de senaste månaderna varit en veritabel berg- och dalbana. Men efter den inledande chocken är han hoppfull: “Folk har börjat röra på sig igen”. Följ med på Anders vardag under coronavåren.

När coronakrisen blev verklighet för finländarna i början på mars kunde Anders Granholm bara konstatera faktum:

- 50 till 60 procent av kunderna försvann.

För Anders som driver firman Massagepunkten i centrum av Jakobstad var det inledningen på några skakiga veckor. Den stora smällen kom efter det att regeringen meddelade om skolstängningarna.

- Det blev helt stopp, dagen efteråt hade jag bara tre kunder och ett par dagar efter det bara en.

Vad tänkte du då?

-Ja-a, få se var det här ska sluta tänkte jag då.

Vändpunkten

En normal dag behandlar Anders åtta till tio personer. Efter den första chocken ökade kunderna till i snitt tre till fyra per dag



När coronakrisen slog till i mars hade Anders Granholm som sämst bara en klient. Anders Granholm i Jakobstad masserar klient. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

När vi besökte Massagepunkten litet efter påskhelgen i april hade läget redan normaliserats litet grand.

- Nu har jag kring fem kunder varje dag, det är en tredjedel mindre än normalt, berättade Anders Granholm då.

En vändpunkt för Anders var en artikel i den lokala finskspråkiga tidningen Pietarsaaren Sanomat. Den publicerades just när läget var som värst.

- Det kändes som att många som läste artikeln insåg att det inte är så farligt att gå på massage trots coronan, drar sig Anders till minnes.

Nätbokningen hjälper

Redan innan viruset slog till och skapade oro i samhället gjorde Anders något som har varit till hjälp den här exceptionella våren.

- Jag började med nätbokning. Det har lett till att jag fått en ny kundgrupp bland de yngre. De vill inte ringa och boka tid. De vill boka på nätet.



"Det är lite berg- och dalbana." Anders Granholm i Jakobstad masserar klient. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Kundbortfallet när vi träffade Anders Granholm i april låg kring 30 procent.

Han menade ändå att den värsta rädslan har bedarrat något i slutet på april. Men han noterade en skillnad mellan äldre och yngre.

- Det är mera de yngre som kommer på massage. Och jag har märkt att allt fler bokningar kommer på kvällen och till och med mitt på natten via den nya nätbokningen.

Som andra småföretagare med mindre omsättning på grund av pandemin har också Anders följt med regeringens utlovade stödåtgärder.

- Regeringen har ju sagt åt ensamföretagarna att vi får söka ett stöd på 2000 euro. Kriterierna är att du ska ha minst 30 procent mindre i omsättning.

“Hålls över vattenytan”

Dessutom får de pengarna inte tas ut som lön, utan de ska kanaliseras till fasta kostnader som till exempel hyra.

Anders har gjort matematiken och säger så här apropå en eventuell stödansökan:



Massör masserar klients vadmuskler. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

- Just nu ligger jag litet under, så jag kan inte skicka in det ännu åtminstone, det är riktigt på gränsen om jag kan få stöd eller inte.

En del har klagat på byråkratin kring stödförfarandet, men Anders Granholm hör inte till dem.



Massör masserar klients lår. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

- Det är ganska lätt, menar han. Jag har en bra bokförare som följer med utvecklingen och informerar mig.

Samtidigt med vårt besök blåste det upp en storm kring Business Finland som hade beviljat understöd till företag med mer än fem anställda. Vissa hade fått bidrag på tvivelaktiga grunder visade det sig.

Men Anders ville inte ta ställning till det. Han hade bara hört om det flyktigt på radion och koncentrerade sig på sitt.

- Om jag skulle vara helt utan kunder skulle 2000 euros stöd vara en droppe i havet. Men som tur är har jag ändå haft rätt bra med folk, så jag hålls över vattenytan.

Ingen kris

Med tanke på framtiden och eventuella ekonomiska stödåtgärder funderar Anders:

- Nu kan det komma andra stöd ännu, men det beror på hur coronan utvecklar sig.

Om den nuvarande situationen med ett tapp på 30 procent av kunderna fortsätter klarar sig Anders ändå någorlunda.

- Jag har min fru som jobbar och vi är bara två nuförtiden. Det är ingen kris trots allt.

Maj: Normalt, men ändå inte

När vi återvände till Anders Granholms mottagning en månad senare, i slutet på maj, rådde en lugn stämning.

- Jag jobbar på varje dag ungefär som normalt.

Fast helt normalt var det inte ännu.

- Jag har 20-30 procent mindre kunder.



Klient fotad underifrån på massagebänk. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Men det som Anders har haft litet svårt att förstå är de snabba kasten som har följt i pandemins spår. Hans besökskurvor påminner om de nervösa börskurserna ute i världen.

- Somliga veckor ser det bättre ut igen, och så dalar det. Jag vet inte riktigt vad som gör att det är på det viset. Men så är verkligheten, sammanfattade han läget precis före sommaren.

Berg- och dalbana

Veckan som vi besökte Anders hade varit ganska lugn, men han hade ändå märkt att en del av de som avbokade i mars sakteliga hade börjat hitta tillbaka till massagebänken.

- Men långtifrån alla. Så det ser ut att gå en tid ännu fast det är så lugnt med coronafall i Österbotten. Folk verkar ändå vara litet rädda att komma på behandling. Det är lite berg- och dalbana.

När vi träffas är det en vecka kvar till juni och det talas allt mer om att öppna upp landet igen efter nedstängningen. Det får Anders att säga:

- Om vi får flera fall i Österbotten blir det kanske ännu lugnare här, men förhoppningsvis inte.

Han har funderat på intensivare marknadsföring på nätet där han nu har en sida med möjlighet att beställa besökstider.

- Jag skulle måsta köra litet hårdare marknadsföring just på den sidan så att folk känner till det.

Desinficerar mer än förut

Kan han då förstå den rädsla som ändå hänger kvar?

- Nja, jag städar, jag desinficerar mycket mera än normalt. Är man bara frisk är det inga problem, enligt mig.

Vi återkommer till stödet för ensamföretagare som Anders hade funderat på tillsammans med sin bokförare redan förra gången vi sammanstrålade.

- Det kan vara att jag kan söka, men det ser jag först när maj månad är slut.

Så vi lämnar det därhän och slår fast en sista träff efter midsommarhelgen. Då borde Anders också vara klokare beträffande möjligheterna att ansöka om ett par tusenlappar.

- Det räcker inte till full lön just nu, så därför skulle jag behöva litet mera, funderar han innan vi skiljs åt.

Anders Granholm hann bli litet orolig när pandemin slog till. Massör masserar klient. Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Juni: mot det bättre

När vi träffar Anders Granholm en tredje och sista gång veckan efter midsommar så är det första han säger:

- Jag har jobbat på som normalt. Jag har inte full beläggning ännu, men det har svängt till det bättre under de sista veckorna.

Allt är ändå inte helt normalt.

- Hela processen, det tar ganska länge innan det märktes. I maj hade jag det sämsta resultatet.

Då sjönk omsättningen till under en tredjedel av det normala.

- Så jag lämnade in ansökan om stöd den här veckan; det är så nytt.

Anders har lämnat in pappren till Concordia, Jakobstadsnejdens Utvecklingsbolag. De hjälper företagarna med pappersexcercisen. Enmansföretag kan söka om ett understöd på 2000 euro av staten.

- Det tar säkert någon vecka innan jag får besked. Men kriterierna borde jag uppfylla.

Orderkalendern fylls

Efterhand börjar i alla fall bokningarna vara på en normal nivå kan Anders konstatera efter flera månaders berg- och dalbana.

- Det tar i alla fall sin tid innan orderkalendern blir full igen efter att det har trappat ner i flera månader.

Anders Granholm uppskattar att det går till sommarens slut innan allt kan tänkas vara normalt igen.

- Jag har nog inprickat ett par veckors semester i juli ifall det inte blir någon rusning.

Viss oro

Hann du bli rädd eller orolig under den här tiden?

- Inte rädd, men kanske litet orolig hur det blir med jobbet.

Just nu är han hoppfull inför framtiden.

- Det ser ju bättre ut nu åtminstone. Om inte vi får en ny våg...

Känslan av normalitet börjar ändå infinna sig igen i Anders Granholms liv.

- Folk har börjat röra sig mera, så på det viset är det mera normalt. Men nog är det många som är försiktiga ännu. Och det bör man kanske vara.